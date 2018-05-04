Что общего у первого iPhone и фильма «Железный Человек»

Первый фильм кинокомпании Marvel о Железном Человеке вышел на экраны вскоре после премьеры легендарного iPhone первого поколения. Издание AppleInsider рассказало о том, как смартфон вдохновил создателей ленты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Macdigger, поклонники фильма знают, что внутри костюма супер-героя есть встроенный сенсорный дисплей, которым можно управлять при помощи голоса и жестов. Многие отмечали схожесть интерфейса со смартфонами Apple. Как выяснилось, подобные совпадения оказались совсем не случайны.

Фильм "Железный Человек" находился на стадии пост-съемочной обработки, когда Стив Джобс представил устройство, сильно повлиявшее на массовую культуру. Создатели фильма были очень впечатлены этим смартфоном.

"Я помню как в начале обсуждения пост-продакшна (с режиссером картины - прим. MacDigger) Джоном Фавро, он достал свой iPhone, который был совершенно новым в то время. Он сказал: "Я не хочу говорить вам сделать определенную графику для костюма, но я хочу, чтобы она воспринималась также интуитивно, как мой iPhone", - вспоминает Кент Секи, ответственный за визуальные эффекты в фильме "Железный Человек".

Дэйв Раух, руководитель проекта по созданию дисплея костюма, также отметил влияние iPhone:

"iPhone вышел буквально за неделю или за две до встречи с Джоном, и я получил iPhone, и Фавро получил iPhone. Мы постоянно обсуждали смартфоны и говорили о том, что нам нравится в iPhone, потому, что были действительно вдохновлены этим. Что мне нравилось в этой вещи, это то, что он делал то, что должен делать, так, как я хочу, и это было очень интуитивно и очень просто".

Можно сказать, что фильм "Железный Человек" тоже оказал влияние на рынок электронных устройств. Появившиеся позже очки виртуальной реальности и другие гаджеты обладали интерфейсом куда более схожим с системой управления костюмом супер-героя. Однако именно первый iPhone послужил источником вдохновения и придал мощный вектор развития всей индустрии.

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