Полным женщинам разрешили не худеть к лету - ФОТО

Бренд одежды плюс-сайз navabi выпустил рекламную кампанию под названием Beach body ready, призывая полных женщин перестать стесняться своего тела на пляже. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Желтый плакат с изображением трех смеющихся моделей плюс-сайз в бикини и надписью We're beach body ready. Three years on: a little reminder ("Наше тело готово к пляжному сезону. Небольшое напоминание: прошло три года") появился в западной части центра Лондона.

"Мы хотим с уверенностью заявить, что вы не должны переживать по поводу приближения лета из-за того, что у вас не такое тело. Мы хотим показать людям тела, которые они не могут просто так видеть каждый день", - рассказала одна из моделей, снявшихся для плаката, и редактор navabi Бетани Руттер.

Акцию Beach body ready решили провести в ответ на кампанию производителя продуктов питания для спортсменов Protein world, на чьих постерах была запечатлена стройная девушка со словами Are you beach body ready? ("А ваше тело готово к пляжному сезону?") в 2015 году. Тогда критики назвали ее "сексистской" и "оскорбительной".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook