Зачем маршал Жуков взорвал ядерную бомбу над СССР

Информации об этих учениях не найти в учебниках истории. Да и пресса получила данные о Тоцком ядерном взрыве сравнительно недавно. 14 сентября 1954 года СССР провели небывалые военные учения: задачей было отработать "взлом" обороны противника при помощи ядерного оружия. 45 000 человек, несколько танковых дивизий и маршал Жуков, лично руководивший секретной операцией, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Замысел учений

К 1954 году руководству Советского Союза было предельно ясно: следующая война будет ядерной. Но как поведут себя солдаты в непредвиденных уставом условиях? Требовались учения, причем обязательно в максимально приближенной к боевой обстановке. Было решено организовать схему "прорыва" обороны противника с применением реального атомного оружия. Местом учений выбрали Тоцкий полигон - его рельеф напоминал европейскую территорию.

Отряд смертников

Мелочиться в таких учениях никто и не думал. К полигону стянули 45 тысяч человек личного состава, подвели 600 танков, 320 самолетов и 500 орудий. Настоящую атомную бомбу решили сбросить глубоко в тыл "противника". По замыслу организаторов учений, ядерный удар должен был полностью подавить способность врага к сопротивлению, а наземные войска предназначались лишь для последующего установления контроля над территорией.

Взрыв

14 сентября 1954 года в 9 часов 33 минуты бомбардировщик скинул на полигон ядерную бомбу РДС-2, мощность которой равнялась тридцати восьми килотоннам. Взрыв раздался на высоте в 350 метров над поверхностью земли - бомба почти на полкилометра отклонилась от цели.

На крышу нашего блиндажа (восемь перекрытий!) мы закатили двадцатипудовый камень. Сдуло, как пушинку, мы его так и не нашли... Какая у нас была защита? Трусы, майка, нательное белье, хэбэ, противоипритный костюм, очки, сквозь которые солнце виделось тусклой лампой - Владимир Бенцианов, участник учений

Атака с воздуха

Через полчаса после взрыва в атаку пошли самолеты. Пилоты прошли прямо сквозь "ножку" ядерного гриба - радиоактивного облака было просто не миновать. Датчики в кабинах показывали 3000 микрорентген в час. Максимально допустимая доза составляет всего 50 микрорентген в час.

Расчистка местности

Еще час командование отвело для наземного наступления. Первыми пошли саперы, требовалось срочно расчистить территорию для тяжелой техники. Люди работали вообще без защиты: дышать в противогазах было просто невозможно.

Техника и пехота

Колонна техники с личным составом прошла всего в четырех сотнях метров от эпицентра взрыва. Земля горела под ногами людей, танки и бронемашины ломали хрупкую после взрыва поверхность. Колонна успешно дошла до указанной на карте точке и провела развертывание.

Тогда самым страшным последствием взрыва считалась ударная волна. Нам выдали только плащ-накидки и противогазы. Сейчас такое обмундирование кажется смешным - Леонид Погребной, участник учений.

Вынужденные "чернобыльцы"

До самого 1990 года участники Тоцких учений и вовсе не имели никаких документов. Только с наступлением новой эпохи их официально приравняли с чернобыльцами. Из 45 тысяч военных, принимавших участие в Тоцких учениях, до той поры дожило менее 2 тысяч. Половина из них официально признана инвалидами первой и второй группы, у 74,5% - выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, включая гипертоническую болезнь и церебральный атеросклероз, еще у 20,5% - болезни органов пищеварения, у 4,5% - злокачественные новообразования и болезни крови.

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