Как копируют популярные сериалы - ВИДЕО
Сегодняшние сериалы заменили зрителям кинофильмы. Голливудские блокбастеры давно превратились в набор трюков, дополненных компьютерными эффектами, но большинство из нас хочет следить за развитием сюжета, поэтому и привыкает каждый вечер смотреть серию-другую любимого сериала. Но когда на экране появляется слово "Конец", то хочется всплакнуть, ведь другого такого сериала нет.
Впрочем, это не совсем так. Во многих странах выпускают адаптированные сериалы, и некоторые становятся весьма успешными.Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям такие сериалы.
1. После феноменального успеха сериала "Во все тяжкие" в Колумбии создали аналог с названием "Метастазы". Этот проект стал одним из самых дорогих на колумбийском тв.
2. История про харизматичного скептика-врача "Доктор Хаус" стартовала в 2004 году, но уже в 2006 году японцы придумали собственный сериал "Медицинская команда "Дракон"".
3. Британский сериал "Офис" вышел в 2001 году. За пару лет он стал любимцем зрителей, что вызвало появление клонов по всему миру. Но самый удачной адаптацией признали американский сериал "Офис", а многие даже считают, что копия куда лучше оригинала.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
Скифы: куда исчез этот народ
Точный гороскоп на субботу
Голливудские звезды, которые пишут книги для детей
Британцы начали варить пиво из объедков
Голкипер отразил удар и сломал штангу - ВИДЕО
-
4 Май 07:15 23 158
-
4 Май 14:22 7 706
-
4 Май 15:27 7 418
-
4 Май 14:07 6 619
-
4 Май 13:30 5 657