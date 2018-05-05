Как копируют популярные сериалы - ВИДЕО

Сегодняшние сериалы заменили зрителям кинофильмы. Голливудские блокбастеры давно превратились в набор трюков, дополненных компьютерными эффектами, но большинство из нас хочет следить за развитием сюжета, поэтому и привыкает каждый вечер смотреть серию-другую любимого сериала. Но когда на экране появляется слово "Конец", то хочется всплакнуть, ведь другого такого сериала нет.

Впрочем, это не совсем так. Во многих странах выпускают адаптированные сериалы, и некоторые становятся весьма успешными.Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям такие сериалы.

1. После феноменального успеха сериала "Во все тяжкие" в Колумбии создали аналог с названием "Метастазы". Этот проект стал одним из самых дорогих на колумбийском тв.

2. История про харизматичного скептика-врача "Доктор Хаус" стартовала в 2004 году, но уже в 2006 году японцы придумали собственный сериал "Медицинская команда "Дракон"".

3. Британский сериал "Офис" вышел в 2001 году. За пару лет он стал любимцем зрителей, что вызвало появление клонов по всему миру. Но самый удачной адаптацией признали американский сериал "Офис", а многие даже считают, что копия куда лучше оригинала.

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