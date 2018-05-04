Парень оконфузился на популярном шоу Let's Make A Deal - ВИДЕО

27 апреля в США состоялся эфир популярного шоу Let's Make A Deal, в котором нужно заключать сделки с ведущим. Участниками стала пара из мужчины по имени Стив и девушки по имени Джесси. После пары раундов ведущий Уэйн Брэди (Wayne Brady) решил узнать об игроках побольше, спросив у Стива, сколько они уже встречаются. Но пара дала противоположные ответы, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Стив: [Мы вместе] уже около шести месяцев.

Джесси: Мы друзья! Мы просто друзья.

Стив: Мы можем поговорить об этом не при всех?

Джесси: Я свободна, парни!

Стив: Что?

Джесси: Да нет, нет, мы просто хорошие друзья.

После неловкой паузы и смеха Джесси ведущий поспешил перейти к следующей паре участников.

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