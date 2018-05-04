Парень оконфузился на популярном шоу Let's Make A Deal - ВИДЕО
27 апреля в США состоялся эфир популярного шоу Let's Make A Deal, в котором нужно заключать сделки с ведущим. Участниками стала пара из мужчины по имени Стив и девушки по имени Джесси. После пары раундов ведущий Уэйн Брэди (Wayne Brady) решил узнать об игроках побольше, спросив у Стива, сколько они уже встречаются. Но пара дала противоположные ответы, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.
Стив: [Мы вместе] уже около шести месяцев.
Джесси: Мы друзья! Мы просто друзья.
Стив: Мы можем поговорить об этом не при всех?
Джесси: Я свободна, парни!
Стив: Что?
Джесси: Да нет, нет, мы просто хорошие друзья.
После неловкой паузы и смеха Джесси ведущий поспешил перейти к следующей паре участников.
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