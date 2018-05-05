Как Дейенерис Бурерожденная оказалась в России с помощью фотографа из Петербурга - ФОТО

Пока многие из нас с нетерпением ждут продолжения одного из самых кассовых сериалов "Игра престолов", талантливая Кира Митенкова из Санкт-Петербурга зря времени не теряет. Девушка воссоздает знаменитые кадры сериала при помощи фотоаппарата, моделей и подходящего реквизита, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Таким образом, в российских реалиях оказывается возможным увидеть и Кхалиси, и Сансу Старк, и Серсею Ланнистер.

Кира специализируется на косплейных съемках, пытаясь фотографиями воссоздать образы любимых героев из сериалов или мультфильмов.

Среди всех героев наиболее проработан образ Кхалиси, матери драконов.

Удивительно, насколько аутентичной получилась серия фотографий Сансы Старк. К тому же место действительно смахивает на Винтерфелл.

Косплей как формат съемки предполагает умение модели вжиться в роль героя. Здесь мы видим, что у девушки это получилось явно хорошо.

Тирион Ланнистер, один в один!

Джейме Ланнистер со своей золотой рукой.

И конечно же, обаятельная и мрачная Серсея.