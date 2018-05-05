Точный гороскоп на субботу

Сегодня в гороскопе будут преобладать отнюдь не логические расчеты, а эмоции, причем весьма бурные. Постарайтесь не идти на поводу у этой стихии, а направьте ее в нужное русло. Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. С формальной стороны, это, мягко говоря, не слишком правильно, однако в реальности симпатии играют в деловых отношениях далеко не последнюю роль. Так что и в делах сегодня не стоит излишне аппелировать к доводам разума, а вот если вы уверены в своей харизме - действуйте!

Овен

Сегодня лучшим, что Овен может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Овну потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Овен может рассчитывать на многообещающий результат.

Телец

Тельца может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Тельца, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Тельцу придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Тельцу нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Близнецы

Сегодня для Близнецов - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Близнецов целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Близнецы сегодня не только способны пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.

Рак

Рак может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Раку будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Рак не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Рака близка к абсолютному нулю!

Лев

Ситуация может потребовать от Льва взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Лев избавится от гирь на своих ногах!

Дева

За что бы Дева ни взялась, ее таланты будет трудно не заметить и не оценить! Она способна отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ей удастся произвести сегодня на тех, с кем Дева до этого знакома не была. Поэтому если ей предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ей не найти!

Весы

Весы могут испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Весы способны почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у них нет: сегодня окружающие настроены к Весам благосклонно, и если они захотят, то вполне способны донести до них свои мысли.

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Скорпиону не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Скорпиона связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Стрелец

Стрельцу следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Стрельцу сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Козерог

За что бы Козерог ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Козерог способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Козерог сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Водолей

Водолея ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Водолею продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Водолея от запланированных дел.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет им хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Рыбы смогут, только если будут принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Рыб сегодня может не оказаться нужной информации, а вот их подсознание будет на высоте, давая им на удивление дельные и прибыльные советы.

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