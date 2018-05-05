Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Биологи Массачусетского технологического института выяснили, что голодание способствует улучшению регенеративной способности стволовых клеток кишечника. Об этом сообщает портал MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ученые провели эксперимент с участием мышей: грызунов не кормили в течение 24 часов, после чего ученые извлекли стволовые клетки кишечника и вырастили их искусственным способом.
Как оказалось, после голодания в клетках происходило изменение в энергетическом обмене веществ: вместо глюкозы они переключались на расщепления жирных кислот. Это значительно стимулировало процесс появления новых клеток - процесс их омоложения ускорился вдвое.
Ученые надеются, что данное исследование будет способствовать разработке препарата с подобным действием, что поможет пожилым людям, страдающим от инфекций ЖКТ, и онкобольным после химиотерапии.
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