Проснись и пой: как правильно спать и пробуждаться

"Пора, красавица, проснись", - осторожно тормошил поэт свою музу. "На заре ты ее не буди", - советовал автор небезызвестного романса. Мы так часто пробуждаемся, и каждый раз по-разному. А как делать это правильно? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Мы спим почти треть своей жизни, но не всегда безмятежно. Сон, как и весь наш организм, стареет и становится короче, с долгими засыпаниями и частыми пробуждениями. Есть и объективные факторы, например, гонка по карьерной лестнице наперегонки с собственным здоровьем. "За последние двадцать лет наш сон в среднем сократился на два часа", - бьют тревогу специалисты.

Птичьи трели

Время пробуждения зависит от того, кто вы - сова, жаворонок или голубь. Впрочем, не будем заранее ставить на себе крест: в чистом виде под первые два определения подходят только 15% жителей Земли. Большинство людей - голуби. Подобно птицам мира, они не живут в однажды заданном ритме и легко приспосабливаются к смене режима. Однако даже их способность к адаптации имеет пределы.

Как известно, после открытия Эдисоном электричества появились ночные смены. Но вместе с лампочками тем же самым поколением были изобретены и таблетки от бессонницы. Нравится работодателям или нет, мы должны "выспать" свои семь с половиной часов. Не стоит равняться на Наполеона Бонапарта, который однажды заметил: "Четыре часа спит мужчина, пять - женщина, шесть - идиот" (его слова надолго стали чуть ли не гимном для людей, проповедующих пагубность длительного сна). Оптимальный режим нормального сна определила сама природа - от заката до рассвета. "Ложимся с курами, а просыпаемся с петухами" - ничего не поделаешь, народная мудрость.

Разноцветные вещие сны

Сон организован циклически, и каждая его фаза повторяется с интервалом примерно в полтора часа. За ночь у взрослого человека сменяются от четырех до шести фаз. По их окончании пробуждение всегда будет более легким. С чем это связано? С тем, что каждый цикл завершается периодом сновидений, иначе - фазой быстрого сна. 85% сновидений человек видит именно в этой фазе. В такие моменты возрастает психическая активность организма. Организуется переработка полученной информации, дневные проблемы решаются на уровне подсознания. Вот почему из сна со сновидениями просыпаться легко, а из глубокой четвертой стадии мы возвращаемся в реальный мир недовольными и агрессивными.

Черно-белый сон обычно характеризует попытку решения проблемы. Но события наблюдаются как бы со стороны, сам спящий в них не участвует. Все происходит, словно на пленке любительской камеры. В глубоком цветном сне спящий чаще всего участвует сам и, значит, лично влияет на ход событий. Вагнер, Чайковский, Гете, Толстой, Маяковский писали о неких озарениях, произошедших с ними во время сна. А открытие Менделеевым периодической таблицы - вообще главный аргумент любого лежебоки!

Гимнастика под одеялом

Хуже звука визжащей за окном чужой автосигнализации только звук собственного будильника возле уха. Сердце начинает колотиться так, что есть угроза сломать о него ребра. Э, нет, так дело не пойдет. Вспомните теорию разумного эгоизма. Себя надо любить! Не экономьте на вещах, которые обеспечивают комфорт. Заведите себе будильник с постепенным нарастанием громкости.

В идеале, пусть и малодостижимом, вставать рекомендуется с рассветом. Любопытно, что, пока глаза закрыты, мы уже ощущаем начало светового дня и готовимся к пробуждению.

Не спешите выскакивать из-под одеяла на свежий воздух. Наоборот, лягте на спину и замрите. Вспомните, как ведут себя собаки и кошки, когда распластывают свои лохматые конечности в разные стороны, становясь чуть ли не два раза длиннее. Пока мышцы теплые, повторите звериную зарядку, потом свернитесь, как змея, - потяните позвоночник (ему, многострадальному, столько достается за один прожитый день - каблуки, сумки, неудобные стулья). Затем потихоньку вставайте.

Если в доме есть перекладина, можете повисеть на ней минуты две: только не прыгайте сразу на пол, а осторожно спускайтесь по стенке - растянутые мышцы должны удерживать позвонки в идеальном состоянии. И наконец, приступайте к водным процедурам.

Кстати, вопреки агитрассказам о дисциплинированных ребятах-октябрятах, обливаться ледяной водой нет никакой необходимости. Нет, организм, конечно, мобилизуется в стрессовой ситуации, но его возможности не безграничны. Наступит момент, когда он выработает свой ресурс терпения и сломается от самой незначительной инфекции.

Не играй, гормон!

Раскрыли глаза? Так и держите их открытыми. Проще говоря: "Уходя - уходи, вставая - вставай!" Утро начинается с пробуждения гормонов, один из которых - стрессовый кортизол - готовит человека к активной деятельности. Повторное засыпание на фоне забурливших гормонов приведет в лучшем случае к общей разбитости, в худшем - к неодолимой мигрени.

Кстати, есть верный путь к поднятию тонуса, для которого никакого времени не жалко, - утренний секс. Для женщин он скорее плюс, чем минус. Известно, что во время Олимпиады спортсменки требуют секса, и это приносит им вожделенные медали в отличие от мужчин, у которых результаты почему-то понижаются после секса с этими самыми спортсменками.

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