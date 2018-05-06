Названы продукты, провоцирующие взрывной рост жира
Датские исследователи выяснили, что клетки человеческого тела имеют особенную чувствительность к определенной пище. Результаты исследования ученых из Копенгагена опубликованы на страницах International Journal of Obesity, сообщает Day.Az со ссылкой на mir-press.com.
Как удалось установить экспертам, в первую очередь речь идёт о пище с высоким содержанием жирных кислот, к которым относится мясо и молоко, фастфуд, а также продукты с содержанием пальмового масла.
В своём исследовании эксперты установили, что под воздействием веществ, содержащих большое количество жирных кислот, клетки-прекурсоры начинают приобретать форму клеток, образующих жир.
Эксперты обратили внимание на то, что для формирования жировой ткани при таких процессах нужно всего до суток времени, в результате чего частое употребление в пищу озвученных продуктов может спровоцировать экстремально быстрый набор лишнего веса.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Ərəb qadınlar maşın sürməyi Bakıda öyrənir
Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе
-
5 Май 12:36 8 957
-
5 Май 12:25 6 736
-
5 Май 13:03 6 287
-
5 Май 09:37 6 158
-
5 Май 12:44 5 375