Названы продукты, провоцирующие взрывной рост жира

Датские исследователи выяснили, что клетки человеческого тела имеют особенную чувствительность к определенной пище. Результаты исследования ученых из Копенгагена опубликованы на страницах International Journal of Obesity, сообщает Day.Az со ссылкой на mir-press.com.

Как удалось установить экспертам, в первую очередь речь идёт о пище с высоким содержанием жирных кислот, к которым относится мясо и молоко, фастфуд, а также продукты с содержанием пальмового масла.

В своём исследовании эксперты установили, что под воздействием веществ, содержащих большое количество жирных кислот, клетки-прекурсоры начинают приобретать форму клеток, образующих жир.

Эксперты обратили внимание на то, что для формирования жировой ткани при таких процессах нужно всего до суток времени, в результате чего частое употребление в пищу озвученных продуктов может спровоцировать экстремально быстрый набор лишнего веса.

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