7 продуктов, которые надо есть почаще, чтоб не стареть

Старение - естественный процесс организма и полностью его отменить, к сожалению, невозможно. Но образ жизни и правильно подобранный рацион питания, к счастью, могут существенно отодвинуть его проявления. Day.Az со ссылкой на mir-press.com приводит список продуктов, регулярное употребление которых поможет продлить молодость.

ЙОГУРТ

Во-первых, в этом продукте высокое содержание кальция, который предотвращает развитие остеопароза. А, во-вторых, йогурт помогает нормализировать работу кишечника. Только отдавайте предпочтение натуральным йогуртам с минимальным содержанием сахара.

РЫБА

Всего две порции рыбы в неделю существенно снизят риск когнитивных нарушений в зрелом возрасте. А омега-3, которой особенно много в жирной рыбе, поддерживает сердце и снижает уровень холестерина. Наконец, это просто очень вкусно!

АРБУЗ

Летнее лакомство не только отлично утоляет жажду, но и сохраняет здоровье и молодость кожи за счет ликопина, которым богата эта ягода.

ЧЕРНИКА

Черные ягоды стоит употреблять в пищу как минимум несколько раз в неделю - в первую очередь ради здоровья мозга и профилактики когнитивных нарушений. Кроме того, черника богата антиоксидантами - естественными защитниками против старения.

АПЕЛЬСИНЫ

И нет, дело не только в витамине C, которого действительно много в этих ярких фруктах. Апельсины - естественный источник коллагена, который необходим для здоровья и упругости кожи.А еще аромат и яркий цвет апельсинов - естественная защита от депрессивных состояний. Их даже есть необязательно - достаточно просто поставить на видном месте вазочку с фруктами и почаще на нее смотреть. И нюхать.

БРОККОЛИ

Любимый овощ всех диетологов заботится не только о нашей фигуре: в этой капусте много витамина C (поэтому брокколи стоит внести в рацион в сезон простуд и гриппа), а также клетчатки, бета-каротина и селена.

АВОКАДО

Две кислоты, содержащиеся в этом овоще - олеиновая и омега-9 - делают нашу кожу гладкой, сияющей и очень красивой. Так что ешьте на здоровье!

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