7 продуктов, которые надо есть почаще, чтоб не стареть
ЙОГУРТ
Во-первых, в этом продукте высокое содержание кальция, который предотвращает развитие остеопароза. А, во-вторых, йогурт помогает нормализировать работу кишечника. Только отдавайте предпочтение натуральным йогуртам с минимальным содержанием сахара.
РЫБА
Всего две порции рыбы в неделю существенно снизят риск когнитивных нарушений в зрелом возрасте. А омега-3, которой особенно много в жирной рыбе, поддерживает сердце и снижает уровень холестерина. Наконец, это просто очень вкусно!
АРБУЗ
Летнее лакомство не только отлично утоляет жажду, но и сохраняет здоровье и молодость кожи за счет ликопина, которым богата эта ягода.
ЧЕРНИКА
Черные ягоды стоит употреблять в пищу как минимум несколько раз в неделю - в первую очередь ради здоровья мозга и профилактики когнитивных нарушений. Кроме того, черника богата антиоксидантами - естественными защитниками против старения.
АПЕЛЬСИНЫ
И нет, дело не только в витамине C, которого действительно много в этих ярких фруктах. Апельсины - естественный источник коллагена, который необходим для здоровья и упругости кожи.А еще аромат и яркий цвет апельсинов - естественная защита от депрессивных состояний. Их даже есть необязательно - достаточно просто поставить на видном месте вазочку с фруктами и почаще на нее смотреть. И нюхать.
БРОККОЛИ
Любимый овощ всех диетологов заботится не только о нашей фигуре: в этой капусте много витамина C (поэтому брокколи стоит внести в рацион в сезон простуд и гриппа), а также клетчатки, бета-каротина и селена.
АВОКАДО
Две кислоты, содержащиеся в этом овоще - олеиновая и омега-9 - делают нашу кожу гладкой, сияющей и очень красивой. Так что ешьте на здоровье!
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