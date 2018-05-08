У компании Kia появился электрический кроссовер - ФОТО

В Южной Корее на международной выставке электротранспорта International Electric Vehicle Expo дебютировал кроссовер Kia Niro в электрической версии. Этот электрический "родственник" Hyundai Kona выйдет на рынок с двумя вариантами батарей - и в Корее на него уже собрано несколько тысяч предзаказов, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Показанный автомобиль - уже товарная версия Kia Niro: именно в таком виде электрический кроссовер поступит в продажу. В Южной Корее он выйдет на рынок в этом году, на него уже собрано 5 000 предзаказов.

Электрическая силовая установка будет предложена с двумя вариантами батарей, которые отличаются по емкости и, соответственно, обеспечивают разную дальность хода. Базовая версия оснащается батареями емкостью 39,2 кВт·ч, и с ними кроссовер способен проехать на одной зарядке около 240 километров. Вторая версия оснащается батареями на 64 кВт·ч, которые обеспечивают дальность хода уже в 380 километров. Это, кстати, чуть более скромные показатели, чем у родственного электрокроссовера Hyundai Kona (дальность хода - 400 километров), хотя Niro выигрывает у собрата по объему салона.

Мощность электромотора, который приводит в движение Niro EV, пока не раскрывается. Очевидно, он будет предложен в двух вариантах мощности, в соответствии с емкостью батарей (у Kona EV - это, соответственно, модификации на 135 и 204 л.с.).



Уже в базовой версии электрокроссоверу обещан целый арсенал продвинутых ассистентов безопасности, среди которых - система предотвращения фронтальных столкновений, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и так далее.