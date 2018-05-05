В США открыли ресторан с роботами-поварами

"Вкалывают роботы, а не человек", помните эту фразу из фильма "Приключения Электроника". Кажется, прогресс, действительно, шагнул далеко вперед и вполне возможно, что совсем скоро за человека всю работу будут выполнять роботы.

Первые шаги в этом направлении сделали владельцы ресторана быстрого питания "Spyce", расположенного в американском городе Бостон (штат Массачусетс). На кухне этого заведения работают роботы. Об этом сообщает издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Правда, человекоподобными этих роботов никак не назовешь: "повара" представляют собой семь крутящихся чаш, которые смешивают и обжаривают ингредиенты блюд. Это весьма экономит время подачи блюд посетителям: в среднем на приготовление одного заказа у роботов уходит около трех минут.

Идея подобного ресторана с роботами-поварами принадлежит студентам Массачусетского технологического университета. Четверо друзей создали прототип роботизированного ресторана в подвале общежития университета, а затем пригласили шеф-повара, который помог им создать рецепты. Последним шагов в реализации проекта стало открытие настоящего ресторана с поварами-роботами.

Специалисты полагают, что уже в недалеком будущем роботы вполне смогут заменить работников сферы фастфуда. Причем электронные "повара" будут не только готовить блюда, но и научатся принимать заказы.

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