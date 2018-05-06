Новая жизнь старым вещам: красивые цветы из старых пакетов - ФОТО

У художника Уильяма Амора очень специфический талант. Он делает невероятные искусственные цветы из тонких слоев пластика, образуя удивительно красивые лепестки из полупрозрачных пакетов, которые он собирает для своего искусства.

Амор живет во Франции, и он довольно знаменит. Мастер-классы, где он показывает людям, как создавать свои собственные цветы на основе его методов, пользуются популярностью.

Его проект называется Les Creations Messageres, который в буквальном переводе звучит как "Создание Послания" но означает больше "Творения с посланием". На своем сайте Амор пишет, что его работа призвана обратить внимание на загрязнение окружающей среды отходами и пластиковыми пакетами.

Создавая красоту и искусство, используя отходы в качестве рабочих материалов, его художественная подпись проявляется через метаморфозу загрязнения пластиком в цветочные орнаменты.

Эти тонкие, реалистичные индивидуальные ботанические творения - ценные послания, используемые для моды, дизайна, художественных инсталляций и пейзажей, заполненные поэзией.



На своем сайте он называет свою работу "пластическими историями" и одушевляет выброшенные пакеты, говоря, что они "мечтают" стать цветами.

Эти цветы легко оформляются в качестве украшения в одежду, бижутерию и украшения для дома. Вы можете быть окружены пластиковыми пакетами, превращенными Амором в цветы, но он, вероятно, все равно предпочел бы их переработать.