Таким Эйнштейна вы ещё не видели: детские фото гения продадут за $340 тысяч - ФОТО

В архив входят в том числе фотография пятилетнего учёного и единственное письмо к отцу, которое сохранилось, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Коллекцию из 77 лотов отправили для продажи в аукционный дом Christie's в Лондоне. Все предметы принадлежали его младшей сестре - Майе Винтелер-Эйнштейн, с которой Альберт был очень близок.

Особенно интересен снимок пятилетнего Эйнштейна в Мюнхене в 1884 году. Фотография впервые представлена публике. На ней маленький гений стоит с аккуратно расчёсанными волосами и с бантом на шее.

Второе фото сделали одиннадцать лет спустя. Альберт уже повзрослевший, его голову увивают обильные кудри - его визитная карточка.

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