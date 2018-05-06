Ученым впервые удалось создать эмбрион из стволовых клеток

В Нидерландах ученым впервые удалось создать эмбрион без участия яйцеклетки и сперматозоида. Об этом пишет журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, для создания эмбриона использовались два вида стволовых клеток. Эксперимент проводили на лабораторных мышах.

Как отмечается, эмбрион был помещен в мышей, где он прижился и начал развиваться.

По мнению исследователей, создание эмбриона из стволовых клеток может решить проблему бесплодия и даже вовсе забыть о природном оплодотворении.

Ученые выразили уверенность в том, что через несколько лет они смогут создать и эмбрион человека.