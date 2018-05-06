Космический грузовик Dragon вернулся на Землю
6 мая 2018 09:41 218
Космический корабль Dragon, принадлежащий SpaceX приводнился в Тихом океане, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он привез с орбиты 4 тысячи фунтов (около двух тонн) образцов научных экспериментов, сообщается на сайте компании.
Корабль привезут в Лонг-Бич (Калифорния), чтобы доставить образцы в научную лабораторию. Затем Dragon вернут в испытательный центр SpaceX.
Космический грузовик является в настоящий момент единственным в мире кораблем, способным доставлять грузы на Землю. Это второй полет Dragon на МКС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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