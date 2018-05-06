Жираф убил режиссера во время съемок фильма

47-летний режиссер Карлос Карвальо погиб после нападения жирафа во время съемок фильма в ЮАР. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам одного из участников съемочной группы, когда режиссер снимал жирафа по кличке Джеральд крупным планом, животное ударило его головой. Карвальо госпитализировали в больницу Йоханнесбурга, но врачам не удалось его спасти.

Представители парка, где проходили съемки, рассказали, что жирафа в случившемся винить нельзя: режиссер проигнорировал правила безопасности.

Карлос Карвальо снимал фильмы о дикой природе. Его отмечали международными премиями, в том числе "Серебряным львом" и наградой Африканской кинематографической академии.