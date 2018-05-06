Новые "Мстители" оказались быстрее всех

Фильм "Мстители: Война бесконечности" собрал миллиард долларов в прокате за 11 дней, картина преодолела эту отметку быстрее всех в мировой истории кинематографа. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом премьера еще не состоялась в Китае, где показы начнутся 11 мая. Предыдущий рекорд принадлежит ленте "Звездные войны: Пробуждение силы", вышедшей в декабре 2015 года, седьмому эпизоду саги потребовалось 12 дней, чтобы достичь миллиарда долларов.

"Война бесконечности" также побила рекорд "Пробуждения силы" по сборам за первый уикенд в США - 250 миллионов долларов против 248 миллионов соответственно.

"Мстители" стали вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим миллиард, первым была "Черная пантера", которой потребовалось на это четыре недели.

В целом для Marvel "Война бесконечности" оказалась шестой картиной, показавшей такой результат, для Disney (купила Marvel в 2009-м) - 17-й, а в истории кинопроката - 34-й.

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