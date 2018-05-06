Что такое "сухомятка" и почему все говорят, что это вредно?

О том, что есть всухомятку вредно, нам твердят с детства. Без супа никак не обойтись - он ведь жидкий, то есть полезный. Бутерброды надо обязательно запивать чаем. Что же такое эта самая "сухомятка"? И так ли она вредна?

Официального медицинского термина "сухомятка", естественно, не существует. В обиходе этим словом принято называть еду с минимальным содержанием жидкости - такая пища твёрдой консистенции, она не похожа на пюре или кашу, там нет бульона. Например, типичная сухомятка - это бутерброд.

- Частично такая еда становится мягче, когда при пережёвывании она обрабатывается слюной. Однако этого недостаточно для того, чтобы желудку было легко её переварить, - объясняет диетолог Ольга Кашина-Веселова. - Если говорить точнее, еда, конечно, переваривается, но дольше. А всё потому что желудок в определённый период времени способен выделять определённое количество желудочного сока. Следовательно, чем суше еда, тем больше требуется сока, тем тяжелее и дольше её будет переваривать желудок.

Кроме того, сухомятка - это обычно самый банальный фастфуд. Бургеры, картошка фри, сэндвичи и так далее. В этих блюдах мало жидкости, к тому же в них ещё не хватает питательных веществ и витаминов. А вот канцерогенов, трансжиров, сахара - хоть отбавляй. Всё это тоже никак не способствует правильному пищеварению.

Бытует мнение, что желудку можно "помочь", - то есть размягчить сухомятку, запив еду жидкостью. По словам диетолога, это не так.

- Жидкость, которая не содержится в самой еде, не является её частью, а поступает в желудок отдельно, лишь усугубляет ситуацию: она разбавляет желудочный сок, - говорит специалист. - Сока и так не хватает, чтобы переварить такую пищу, а тут ещё и его концентрация уменьшается. Процесс переваривания замедляется ещё больше. Отсюда - тяжесть, изжога, отрыжка, спазмы желудка.

Как рассказала врач, нельзя делать так: съесть полностью блюдо-"сухомятку", а затем всё это зараз запить водой. Допустимо после каждого укуса запивать небольшим глотком. Но обязательно - после того как еда пережёвана и проглочена - она должна быть обработана слюной. И запивать нужно именно водой без газа, а не каким-то другим напитком. А ещё лучше - стараться всё-таки не злоупотреблять той самой сухомяткой.