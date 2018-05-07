7 признаков, что вы нашли свою вторую половинку

Многие люди слишком долго остаются с неправильным партнером. Настолько неправильным, что они терпят домашнее насилие, измены, отсутствие близости и собственную депрессию. Но не так нужно проживать свою жизнь, передает Day.Az со ссылкой на soulpost.ru.

Чтобы оценить, какие у вас отношения, нужно знать, какими бывают отношения с тем, с кем вам действительно суждено быть:

1. Вы чувствуете связь на более глубоком уровне.

Что это значит? Это интуитивная связь, когда вы рядом с этим человеком. Вы не можете это объяснить. Может вы заканчиваете предложения друг друга, может чувствуете энергию друг друга на расстоянии, может у вас просто одинаковые ценности и мировоззрение.

2. Этот человек делает вашу жизнь лучше.

Ваша вторая половинка будет вдохновлять вас и мотивировать на лучшее. Этот человек будет рад видеть ваш успех. Он будет вашим лучшим другом, будет рядом и в хорошие времена, и в плохие. Он будет самой главной вашей поддержкой.

3. Вы почувствуете больше спокойствия и свободы.

Когда вы встретите свою вторую половинку, вы сможете спокойно проводить время врознь. Половинкам не нужно контролировать друг друга, они не ревнуют к друзьям, спокойно отпускают на девичники и мальчишники. Половинки даже побуждают друг друга устраивать такие вечеринки. Просто потому что между ними царит полное доверие.

4. Вы легко общаетесь и понимаете друг друга.

Вы можете поговорить обо всем на свете. Вы никогда не чувствуете осуждения, не боитесь сказать что-то не то. Ваша половинка ценит вас и хочет, чтобы вы были настоящими.

Вы редко спорите. Вы можете соглашаться не соглашаться, но не кричите друг на друга. Ваша половинка сможет брать на себя ответственность, а не винить вас или других во всем.

5. Рядом с вами - эмоционально доступный человек.

Ваша половинка - это человек, который открыт и готов любить вас так, как вы хотите и заслуживаете. Он готов делиться своими чувствами и вдохновляет вас делать то же самое.

6. У вас - партнерство.

Это не просто отношения. Вы все создаете вместе, вы все решаете вместе, потому что уважаете друг друга и считаете равноценными.

7. Этот человек ценит вас и ваши отношения.

Ваша половинка будет уважать и ценить вас как личность и ваши потребности. Этот человек будет принимать вас такими, какие вы есть, не пытаясь изменить вас или раскритиковать.