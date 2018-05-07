СМИ показали первый видеотелефон - ВИДЕО

Первый видеотелефон был представлен на Западной конвенции электроники в Сан-Франциско в 1955 году. Устройство было разработано компанией Bells Lab, передает The Sun.

Рассказчик на видео сообщает, что "телефон завтрашнего дня" стоит около 5 тысяч фунтов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Обычный телефонный аппарат оснащен двумя экранами и камерой. Сначала пользователь видит на маленьком экране себя, на большом экране в этот момент идут помехи.

После этого набирается номер, устанавливается связь и на большом экране возникает лицо собеседника.

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