Сибирская тайга: удивительные обычаи

Сибирская тайга веками кормила поколения жителей России, и потому немудрено, что в народе выработались традиции определённого поведения в лесу, которые включают в себя нормы охотничьего и бытового поведения.

Зимовье

Если охотничье зимовье или любая другая избушка в тайге не заперты, то здесь можно переночевать, соблюдая определённые правила. Если ты голоден, можно воспользоваться запасом продуктов, которые охотники всегда оставляют друг для друга "на всякий случай", если же продукты у тебя есть, будь любезен, в благодарность за гостеприимство оставь что-нибудь и ты - лишний коробок спичек, банку тушенки, макароны.

Если воспользовался хозяйскими дровами - собери хотя бы охапку хвороста или наруби дров, оставь для другого спички, зажигалку и растопку- это может спасти чью-то жизнь. Если остался мусор, нужно обязательно собрать его и закопать подальше от зимовья - остатки еды привлекают мышей и грызунов.

Вообще у сибиряков, если они настоящие сибиряки, есть правило - не оставлять за собой вообще никаких следов, писать на нарах или на стенах домика "Здесь был Вася из Тикси" - дурной тон.

Ещё одно хорошее правило: когда ночуешь в чужом зимовье, нужно обязательно что-нибудь подлатать, если есть такая возможность - подправить печь, подремонтировать дверь.

В XXI веке в зимний сезон выработался ещё один обычай - снегоходы оставлять за 6 метров от зимовья, на случай пожара.

Охотничьих или ездовых собак обязательно кормят первыми, особенно если охотничьи собаки отличились и только потом готовят еду себе.

В зимовье или на стоянке очаг часто считается сакральным местом. В него не плюют, не бросают перья или потроха птицы, мелкие кости животных - очевидно, этот обычай остался у таёжников с языческих времен, когда суеверные люди поклонялись огню, и сейчас почти не соблюдается.

Общение

Есть ещё одно хорошее правило поведения в сибирской тайге, которое корнями уходит в каторжные времена: если услышали невдалеке людей или группу охотников, нужно постараться избежать контакта с ними.

Делается это из осторожности, потому что в тайге большинство встречных вооружены, и неизвестно, насколько дружелюбно они настроены; у них могут быть неприятности с законом или проблемы с употреблением алкоголя.

В обществе настоящих таёжников любой городской человек воспринимается настороженно. Есть хорошая примета, по которой можно определить, принят ли новичок в коллектив. Если его начнут запугивать, значит, считают чужаком, а если высмеивать - то, скорее всего, уже приняли за своего. Ему осталось лишь доказать, что он действительно не промах.

Таёжный чай

Обычай заваривать крепкий таёжный чай непременно в большой консервной банке уходит корнями в советское прошлое, когда заключенные, чтобы иметь силы для работы, заваривали в жестянках чифирь - неимоверной крепости напиток, действие которого можно было сравнить с уколом адреналина.

Сейчас чифирь не заваривают, делают просто до черноты крепкий чай и обязательно добавляют в него таёжных трав от богородской травки (чабреца), растущей на байкальских гольцах, до некоторых видов лишайника и саган-дайля. Последний тоже тонизирует и возвращает уставшему путнику силы.

В ход идут также листья дикой малины и смородины, брусники, в чай добавляют и таёжные ягоды: костянику, землянику, малину. Тут каждый бывалый таёжник старается удивить друзей.

Недопустимым считается в тайге допускать женщин к приготовлению ухи. Уху таёжники варят сами, у каждого свой рецепт. Кто-то кладёт туда горстку риса, кто-то - морковь и пару картофелин, а кто-то считает, что подобные излишества портят продукт и варят уху из различных видов рыб. Но все таёжники, как один утверждают, что без добавленной в уху рюмки водки, получится рыбный суп.

Отношение к природе

Отношение настоящего таёжника или промыслового охотника к природе самое бережное и перенято у северных народов, например, у эвенков. В книге авторов И. В. Зайцева, Т. П. Интигринова и И. В. Протопопова "Экологические традиции народов севера Баргузинской долины" указывается, что в обычаях местных было не только наносить наименьший вред тайге, но и использовать все таёжные дары без отходов. Например, на изготовление чума, покрытого корой, уходило всего три ели, а из древесины делали лёгкие санки.

К зверю истинный таёжник относится уважительно. Он всегда сдерживает охотничьи инстинкты, никогда не убьёт молодняк или стельных важенок (олених) и самок изюбря. Нельзя оставлять раненое животное умирать, у эвенков даже поговорка была соответствующая - "Раненый зверь бежит - надо преследовать!"

У сибирских охотников всегда считалось обязательным во что бы то ни стало выследить и добить раненого медведя, иначе выжив, он может начать мстить людям или, если дело происходит осенью, может не лечь в спячку и стать шатуном.

Ловушки в тайге ставят так, чтобы они быстро убивали зверя.

Охотничьи традиции

Настоящие охотники не прибегают к использованию электронных устройств - манков, приборов ночного видения, и никогда не будут охотиться на зверя с вертолёта или с машины, считая это варварством.

Никому и в голову не придёт поднять зимой из берлоги медведя и начать его гонять на снегоходах, потому что настоящий таёжник знает - у такого поступка всегда будут последствия: медведь станет шатуном и придет в ближайшее село убивать.

Настоящий промысловик никогда не воспользуется бедственным положением животного, которое тонет или спасается от огня, а наоборот, поможет ему.

Таёжник-промысловик всегда соблюдает правила пожарной безопасности в сухом лесу, а такой период бывает дважды в году: весной, когда трава ещё не отросла, и осенью, когда огромные площади тайги, заросшей высоким папоротником, стоят сухими. Он обязательно зальёт водой ещё дымящийся костёр, разотрёт окурок сапогом, никогда не бросит в сухой мох непогашенную спичку, а если увидит начинающийся пожар, то его потушит.

И наконец, сибирский охотник обязательно придёт в тайге на выручку, потому что знает, что по таёжным законам все, что ты делаешь другому воздастся тебе сторицей.

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