Страны, где трудно быть женщиной

Казалось бы, в XXI веке человечество должно жить в будущем, технологичном и гуманном. Однако мировые СМИ не дают нам забыться в столь радужных мечтах - каждый день мы слышим о страшным поступках против женщин, которые должны были бы давно остаться в Средневековье. Читаем и удивляемся, как же такое возможно в нашем-то современном обществе.

Но не стоит обманываться насчет развития человечества, во многих странах мира до сих пор существуют и действуют "антиженские" законы и правила. Например, в 2016 году ведущий психолог Саудовской Аравии Халед аль-Сакаби выпустил видеокурс по избиению жен "Правильное избиение жены". В самом начале "специалист" дает "вводную", сообщая, что битье жены - целая наука и, "если будет на то воля Аллаха", мужчины пройдут по этому мосту, не оступившись. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет страны, в которым женщинам живется нелегко.

Можно изнасиловать

В Индии изнасилование в браке легализовали после инцидента 2012 года, когда по всему миру распространилась новость о групповом надругательстве и последующей смерти жертвы. Год спустя в законодательстве страны появилась статья, согласно которой "любые сексуальные отношения между мужчиной и его женой, если жена старше 15 лет, не являются изнасилованием". В Сингапуре изнасилование жены считается приемлемым, если она старше 13 лет; на Багамах такой же закон действует, если жена старше 14.

Можно похитить

В Ливане и на Мальте мужчине не грозит судебное разбирательство за похищение и изнасилование женщины, если после совершения преступления он женится на своей жертве. Даже когда свадьба назначается уже в ходе судебного разбирательства, похищение сразу же перестает считаться преступлением.

Однако для Ливана есть поправочка - если в течение 5 лет после заключения брака семья распадается, то разбирательство могут возобновить.

Можно избивать

В Нигерии насилие над женщиной считается законным, если ее избивает муж и не наносит серьезных повреждений. В Саудовской Аравии законом избиение не регламентируется, но женщина должна полностью подчиняться мужу, а он имеет право "воспитывать" жену теми способами, которыми считает нужным.

Можно убить за измену

Если в Египте муж застанет жену в момент измены, за ее убийство он не будет наказан по всей строгости закона. Согласно официальным документам, преступнику грозит арест, но не уточняется, на какой срок мужчина может быть задержан. В Египте преступление такого рода считается "убийством чести" и по местным судебным меркам спокойно приравнивается к "убийству в состоянии аффекта".

Можно полностью контролировать

В Гвинее женщина не имеет права работать отдельно от мужа, если он против. В Йемене существует закон, согласно которому жена "должна слушаться мужа и не проявлять непослушания, а также выполнять всю работу по дому".

Можно получить большее наследство

В Тунисе и ОАЭ при решении вопросов наследования имущества мужчины в семье получают в два раза большую долю наследства, чем женщины. Если в семье две дочери, то по закону им полагается только две трети наследства. Но если у этих двух потенциальных наследниц есть брат, соотношение меняется: "Там, где есть сыновья, наследство ребенка мужского пола становится в два раза больше, чем наследство ребенка женского пола", - гласит закон.

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