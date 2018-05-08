Ученые: растения "общаются" друг с другом

Растения одного вида "общаются" при помощи химических выделений, которые они оставляют корнями в почве. Таким образом они предупреждают друг друга о потенциально опасных соседях, чтобы начать усиленно расти и не остаться в тени.

К таким выводам пришли ученые из Шведского сельскохозяйственного университета в Уппсале, результаты исследования которых были опубликованы в журнале Plos One, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если нам не нравятся соседи, то мы можем переехать, - цитирует газета The Guardian руководителя исследования Велемира Нинковича. - У растений такой возможности нет. Они приспособились к этому и используют сигналы, чтобы избежать спорных ситуаций и подготовиться к соперничеству в будущем".

Ранее уже было известно, что растения реагируют на механическое воздействие. Учеными было доказано, например, что когда листья деревьев соприкасаются с ветвями и листьями соседей, они изменяют свои стратегии роста. В условиях тесноты растения могут или остановить свой рост, или выбрать более агрессивный подход и попытаться расширить свою зону влияния.

В ходе нынешнего эксперимента группа ученых из Уппсалы сконцентрировалась на изучении поведения саженцев кукурузы. Они трогали рассаду щеткой раз в день, имитируя соприкосновение с другими растениями, представляющими потенциальную угрозу. Затем кукурузу пересаживали, а в ту же почву помещали новые саженцы, которых не подвергали механическому воздействию. Однако выяснилось, что эти растения реагировали уже на химические выделения, оставленные в почве их предшественниками и служившие предупреждающими сигналами о возможной опасности.

Саженцы в этом случае выбирали более агрессивную стратегию роста, увеличивая количество листьев и уменьшая размер корней.

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