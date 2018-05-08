10 самых страшных паразитов, которые могут жить в человеческом теле - ФОТО

Все наслышаны о страшных болезнях, которые переносятся комарами и другими паразитами, например малярии, но не все знают, что именно сейчас они уже могут жить внутри нас. Страшно? Паразиты, а именно черви и жуки - это живые существа, которые свободно ползают внутри человеческого тела. Самое страшное, что они могут жить внутри человека годами и десятилетиями и не давать о себе знать, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Неглерия Фоулера

1. Пораженный мозг

Зомби - это безмозглые существа, которые питаются человеческим мозгом. Неглерия Фоулера ведет себя точно так же, она тоже ест мозг и поражает нервную систему. Среди симптомов, сопровождающих присутствие этого паразита, можно назвать головную боль, тошноту, рвоту и даже смерть. Это очень редкий паразит, в мире известно всего около тысячи случаев заражения им. Источник заражения - водоемы с теплой водой, поэтому плавайте осторожно.

Онхоцеркоз

2. Слепота

Филярия онхоцеркоз - это червь, гельминт, который вызывает у человека слепоту. Велик шанс заразиться им в нецивилизованных регионах. Паразит поражает только роговицу человека, вызывая речную слепоту. Иммунитет человека не способен распознать паразита, поэтому слепота неизбежна.

Филярия Банкрофта

3. Элефантиаз

Этот паразит очень часто называют слоновьим, но не потому, что он огромных размеров, а благодаря тому, как он внешне уродует тело человека. После попадания в организм человека филярия ведет себя так же, как и другие паразиты. Спустя год червь становится уже взрослой особью и попадает в лимфатическую систему, которая контролирует отток жидкости из организма. Когда взрослый червь с "товарищами" блокирует дренажные каналы, жидкость не отходит, накапливается, в результате конечность становится похожей на ногу слона.

Лоа лоа

4. "Лоа лоа" больше похоже на название коктейля на тропическом пляже на экзотическом острове. Но на самом деле это паразит, которым можно заразиться при укусе насекомых. Личинка проникает через укус в организм человека, некоторое время живет в области укуса, вызывая воспаление и боль. Со временем червь вырастает и может проникнуть в глаз, человек даже будет чувствовать, как он там двигается. Червь может жить в теле до 17 лет.

Овод

Овод способен отложить в теле человека яйца. Если овод выбрал кого-то в качестве жертвы, то он будет вынашивать тысячи личинок, которые вылупятся из яиц. Личинка, для того чтобы расти, будет есть все, что найдет вокруг, то есть плоть, в результате на коже образуется дыра, а человек будет ощущать, как личинка двигается под кожей. Чтобы извлечь паразита или яйца, понадобится помощь хирурга.

Ришта

6. Когда человек плавает или купается в водоемах с нефильтрованной водой, то может заглотнуть водяную блоху. Эти блохи любят загрязненные озера и пруды, где они сидят и ждут свою жертву. Когда они попадают в желудок, то желудочный сок растворяет блоху, но ришта, которая была внутри блохи (дракункулез), проходит дальше. Спустя год червь уже достигает в длину 60-90 см. Тело человека становится для него маленьким, и он пытается выбраться из него на поверхность. Тело начинает жечь, возникает желание окунуться в холодную воду, чтобы избавиться от жжения и боли. Но это червю и надо! В воду он выпускает тысячи своих личинок, а сам остается в теле.

Обычная ванделлия - рыбка-вампир

7. И родители, и представители власти всегда напоминают о том, что писать в реке или озере, бассейне нельзя. Вот теперь точно никто не будет делать этого, прочитав про обычную ванделлию. Это очень маленькая рыбка, живущая в Амазонке, которая проникает в мочевой пузырь во время мочеиспускания. В организме она питается кровью и плотью, вызывая сильнейшие боли.

Аскарида

8. Аскарида, кольчатый червь, в организме человека может вырасти до 30 см в длину. Заразиться легко можно в сельских регионах. Ее проживание внутри не сопровождается никакими симптомами, пока количество червей не достигнет максимума. Если такое произошло, то тогда будут мучить головные боли, температура, тошнота, понос и т.д. В основном аскариды поражают чаще детей, чем взрослых, так как они реже моют руки.

Чесоточный зудень

9. Чесотка

Чесоточный зудень вызывает на коже зуд и красные пятна. Этот маленький паразит роет ходы в коже хозяина, где и размножается; питается кровью. Клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах, промежности.

Лентец