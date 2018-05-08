10 самых страшных паразитов, которые могут жить в человеческом теле - ФОТО
Все наслышаны о страшных болезнях, которые переносятся комарами и другими паразитами, например малярии, но не все знают, что именно сейчас они уже могут жить внутри нас. Страшно? Паразиты, а именно черви и жуки - это живые существа, которые свободно ползают внутри человеческого тела. Самое страшное, что они могут жить внутри человека годами и десятилетиями и не давать о себе знать, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Неглерия Фоулера
Зомби - это безмозглые существа, которые питаются человеческим мозгом. Неглерия Фоулера ведет себя точно так же, она тоже ест мозг и поражает нервную систему. Среди симптомов, сопровождающих присутствие этого паразита, можно назвать головную боль, тошноту, рвоту и даже смерть. Это очень редкий паразит, в мире известно всего около тысячи случаев заражения им. Источник заражения - водоемы с теплой водой, поэтому плавайте осторожно.
Онхоцеркоз
Филярия онхоцеркоз - это червь, гельминт, который вызывает у человека слепоту. Велик шанс заразиться им в нецивилизованных регионах. Паразит поражает только роговицу человека, вызывая речную слепоту. Иммунитет человека не способен распознать паразита, поэтому слепота неизбежна.
Филярия Банкрофта
Этот паразит очень часто называют слоновьим, но не потому, что он огромных размеров, а благодаря тому, как он внешне уродует тело человека. После попадания в организм человека филярия ведет себя так же, как и другие паразиты. Спустя год червь становится уже взрослой особью и попадает в лимфатическую систему, которая контролирует отток жидкости из организма. Когда взрослый червь с "товарищами" блокирует дренажные каналы, жидкость не отходит, накапливается, в результате конечность становится похожей на ногу слона.
Лоа лоа
Овод
Овод способен отложить в теле человека яйца. Если овод выбрал кого-то в качестве жертвы, то он будет вынашивать тысячи личинок, которые вылупятся из яиц. Личинка, для того чтобы расти, будет есть все, что найдет вокруг, то есть плоть, в результате на коже образуется дыра, а человек будет ощущать, как личинка двигается под кожей. Чтобы извлечь паразита или яйца, понадобится помощь хирурга.
Ришта
Обычная ванделлия - рыбка-вампир
Аскарида
Чесоточный зудень
Чесоточный зудень вызывает на коже зуд и красные пятна. Этот маленький паразит роет ходы в коже хозяина, где и размножается; питается кровью. Клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах, промежности.
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