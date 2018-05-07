Азербайджанские кулинары завоевали "Черный ящик" в Турции - ФОТО

Азербайджанские кулинары с успехом выступили в международных кулинарных соревнованиях, прошедших в Измире (Турция), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В чемпионате участвовали представители более 40 стран мира, среди которых Азербайджан, Турция, Великобритания, Украина, Бразилия, Израиль, Польша, США, Египет, Иран, Грузия и другие. Азербайджан был представлен пятью кулинарами, которые соревновались по восьми категориям и классам.

Араз Ахмедов с самым высоким баллом завоевал золотую медаль и кубок, и был объявлен "Лучшим кулинаром 2018 года". Он также завоевал золотую медаль в категории "Кухня модерн". Сархан Мамедов был удостоен золотых медалей по классам "Кулинар года", "Рыбные блюда" и "Азиатская кухня". Азер Гадиров в соревновании по кулинарному искусству представил работу "Цветок орхидеи", и был удостоен серебряной медали, а также золотой медали в классе "Кулинар года".

Сборная команда Азербайджана в категории "Черный ящик" также завоевала золотую медаль.

В состав жюри сошли представители Азербайджана президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов и кулинар Гюльнар Алескерова.

По итогом чемпионата в копилке представителей Азербайджана 1 серебряная и 7 золотых медалей.

Азербайджанские кулинары также приняли участие в еще одном кулинарном состязании в Измире по трем категориям "Кухня - модерн", "Мучные изделия" и "Десерт". Наши соревновались с кулинарами Турции, Ливана, Босния и Герцеговины и других стран, завоевав 2 золотые и 4 серебряные медали. Араз Ахмедов в трех классах соревнований завоевал три серебряные медали, Сархан Мамедов в категориях "Кухня модерн" и "Десерт" удостоен золота, а в категории "Мучные изделия" - серебра.

По итогам, 9 золотых и 5 серебряных наград!

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