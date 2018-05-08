Ученые научились продлевать "золотой час" для спасения людей

Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) научились продлевать "золотой час" для спасения людей на грани жизни и смерти с помощью смеси на основе газа ксенона, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора - руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сложнокомпонентные жидкие смеси на основе газа ксенона обеспечивают выживание экспериментальных животных в условиях, имитирующих такие терминальные состояния организма как летальная гипоксия, смертельная кровопотеря, болевой шок и переохлаждение", - сказал Панфилов.

По его словам, научный проект ФПИ осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью.

"Конечная цель проекта - это создание фармакологических препаратов для продления "золотого часа" путем введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки медведей", - отметил Панфилов.

Как уточнил ученый, жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта ФПИ, который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года.