Израильско-шведская разработка поможет вернуть зрение слепым людям
Ученые Израиля и Швеции нашли способ вернуть зрение людям. Об этом сообщают израильские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Исследователи университетов Тель-Авива и Линчепинга разработали искусственную фотоактивную пленку, которая состоит из органических пигментов. Такие пигменты стоят недорого. Нанокристаллы могут преобразовывать импульсы света в электрические.
Инновационная сетчатка имеет пиксели как в матрице обычного цифрового фотоаппарата. Один пиксель в 100 раз меньше клетки сетчатки и имеет форму пончика. Пленка с нанокристаллами расположена в центре, а вокруг нее размещено крошечное металлическое кольцо.
Искусственная сетчатка присоединена к нейронам зрительного нерва, такое прямое соединение позволяет передавать информацию на высокой скорости. Ученые заявили, что чувствительная пленка может настраиваться как на видимую часть спектра, так и на невидимой для обычного глаза человека спект, например, на инфракрасный диапазон. Такая плёнка может применяться и в других областях.
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