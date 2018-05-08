В Бразилии мужчина 22 года прожил в замке из песка - ВИДЕО
8 мая 2018 11:14 314
В Рио-де-Жанейро мужчина построил себе песчаный замок на пляже и живет там уже 22 года. Об этом сообщает Quartz, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Марцио Матолиас был бездомным, пока не увлекся созданием песчаных фигур и не смог построить собственный дом из песка. В одном из помещений здания расположена библиотека и книжный магазин, на доходы от которого мужчина живет.
Также издание сообщает, что в Рио-де-Жанейро размер средней месячной арендной платы практически в два раза превышает размер средней зарплаты.
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