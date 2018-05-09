Диктор в начале XX века «предсказал» будущее - ВИДЕО

В Сети набирает популярность загадочная аудиозапись, на которой один из американских радиоведущих рассказывает о том, что должно произойти в будущем. Странную запись нашли представители YouTube- канала "ApexTV" и утверждают, что сделана она была примерно в 1933 году, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Диктор одной из не самых известных американских радиостанций в эфире решил попробовать предсказать будущее на два столетия вперед. Интересно, что многое из того, о чем он говорил, оказалось правдой.

Так, например, ведущий предсказал начало Второй мировой войны, отметив, что она будет "ужасной и разрушительной, но после нее появится более развитое общество". Также мужчина заявил, что в будущем появятся беспилотные летающие автомобили, многие электроприборы (в том числе и радио) станут весьма компактными, а к 2100 году человечество уже вступит в контакт с представителями внеземных цивилизаций и будет вполне мирно с ними уживаться.

Многие пользователи Сети отнеслись к данной записи с недоверием, отметив, что она, вероятнее всего, является мистификацией. Другие же предположили, что тот странный эфир был всего лишь шуткой или способом проверить интуицию. А третьи не исключают возможности встречи загадочного диктора с путешественниками во времени.

Если данная запись действительно была сделана в 1933 году, то точно можно сказать одно: загадочный ведущий либо обладал феноменальной интуицией, либо был ясновидящим (если, конечно, допустить, что такие люди в принципе существуют).

Нажмите на видео для просмотра:

