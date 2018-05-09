61-летний китаец, телу которого позавидует любой - ФОТО

Лянь Сянь из Китая стал знаменит на весь мир, а все благодаря великолепной физической форме. Несмотря на то, что у мужчины уже есть внук, ни у кого даже язык не повернется назвать его "дедушкой".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, тело Лянь Сяня - это не чудеса наследственности или спортивной "химии", а результат упорных тренировок на протяжении уже 10 лет! Мужчина занимается спортом не ради внимания женщин или тщеславия. Он просто хочет достичь своей главной мечты - принять участие в ралли в Южной Америке и стать его самым пожилым участником.

Благодаря успешному бизнесу Лянь получил возможность достаточно много времени посвящать себе и своим увлечениям. Но возраст брал свое, и мужчине было трудно соревноваться с молодыми водителями из-за болей в мышцах. Поэтому он решился на кардинальные перемены - изменить образ жизни, заняться спортом и перейти на правильное питание. И все это в 50 лет.

И вот, через 10 лет упорной работы над собой, Лянь Сянь стал настоящей знаменитостью! Он вместе с сыном уже принимал участие в Ралли "Дакар" в 2012 году. После этого мужчина стал еще более требовательным к себе и настойчиво шел к своей цели - идеальной физической форме.



С сыном

Под фотографиями Ляня пользователи Интернета оставляют десятки восторженных комментариев. Они пишут, что ни у кого нет оправдания, чтобы мириться с лишним весом, и что те, кто живет ради мечты, по-настоящему достойны восхищения!

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