Факты о психическом здоровье человека, о которых у нас неправильное представление

Нарушение психики - довольно распространенная проблема, в которой разбираются далеко не все. Day.Az со ссылкой на MixStuff развеит некоторые мифы и познакомит читателей с достоверной информацией о психическом здоровье и психических заболеваниях.

1.

Многие думают, что если дать волю чувствам и выпустить пар, то это поможет справиться с гневом. Но по мнению психологов, когда мы кипятимся, громко возмущаемся или срываем злость на окружающих, мы становимся только злее. И злимся тогда мы дольше, эмоции лишь усиливают наш гнев. Лучше не давать волю чувствам, а направить негативную энергию в созидательное русло - заняться искусством или же выполнить физические упражнения.

2.

Зависимостью может стать все, что угодно! У большинства людей зависимость ассоциируется с алкоголем и сильнодействующими наркотиками. Но поведенческие вредные привычки могут быть столь же серьезными проблемами. Нет ничего хорошего, если вы изнуряете себя тренировками, ни минуты не можете прожить без своего мобильного телефона или другого умного гаджета. Известно, что увлечения делают жизнь интереснее, а пагубные пристрастия не дают нам жить.

3.

Среди жертв суицида оказались:

3 победителя премии Оскар

2 победителя премии Грэмми

1 лауреат Пулитцеровской премии

2 президента

1 золотой призер Олимпийских игр

2 лауреата Нобелевской премии

Успех не избавляет от психических болезней.

4.

Из-за стресса мозг может уменьшаться в размерах. Длительный стресс и депрессия могут препятствовать образованию синапсов в нашем мозге, что может привести к задержке развития познавательных способностей и к общей потере объема мозга.

5.

Наш мозг нуждается в гидратации, для того чтобы функционировать правильно. Обезвоживание организма, даже незначительное, например, когда мы потеем во время легкого бега на беговой дорожке, может ухудшить память и увеличить тревожность и раздражительность.

6.

Миф: психическое заболевание - редкое явление.

Правда: по данным Национального институт психического здоровья, 18% американцев страдали от психического заболевания в 2016 году.

7.

Ребенок не может быть диагностирован как психопат или социопат. Дети могут проявлять психопатическое или социопатическое поведение, но менее чем у 40% из них развивается социопатия во взрослом возрасте и лишь 20% становятся явными психопатами.

8.

Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Ваш ответ может зависеть от вашей генетики. Существует ген, который способствует тому, что некоторые люди чувствуют эмоции более ярко, особенно негативные. Антидепрессанты, похоже, не помогают в данной ситуации: это также может объяснить, почему некоторые люди хуже справляются с жизненными трагедиями, чем другие.

9.

Психические расстройства могут привести к проблемам с физическим здоровьем. У депрессивных людей повышен уровень кортизола в крови - гормона стресса, который повышает риск диабета и сердечных заболеваний.

10.

Расстройства пищевого поведения среди мужчин достигли примерно такого же показателя, как и среди женщин. Хотя ранее считалось, что эта проблема в основном касается женщин, частота госпитализации мужчин среднего возраста из-за расстройства пищевого поведения возросла примерно на 70% в период с 2010 по 2016, почти соответствуя проценту таких расстройств среди женщин среднего возраста, которых насчитывается 76%.

11.

Всемирная организация здравоохранения включила игровое расстройство в список психических болезней в 2018 году. Навязчивое и непреодолимое желание играть в компьютерные или видеоигры отрицательно влияет на повседневную деятельность, становится проблемой для самого игрока, его семьи, служит серьезной помехой в общественной, образовательной и профессиональной сфере.

12.

Высокофункциональная депрессия - это вполне реальное явление. Тот, кого мучает депрессия, может быть продуктивным, успешным и выглядеть заинтересованным, но при этом по-прежнему страдать в душе.

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