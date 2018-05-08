Как принимать более мудрые решения: 17 полезных советов

Очень часто мы просто поступаем так, как нам подсказывает наше чутьё.

Проблема с таким подходом заключается в том, что она оставляет нас открытыми влиянию множества поведенческих и психологических предрасположенностей, которые воздействуют на наше мышление и могут привести нас к неверным решениям.

Но будучи осведомлёнными о тех вещах, что направляют нас по неверному пути и вооружившись некоторыми способами, позволяющими улучшить ситуацию, мы можем принимать более качественные и рациональные решения. Day.Az со ссылкой на MixStuff представляет 17 полезных советов для принятия более мудрых решений.

Поиски "лучшего" варианта обычно - пустая трата времени

Люди придают слишком большое значение наличию широкого выбора вариантов.

На самом деле, согласно исследованиям Симоны Ботти из Лондонской бизнес школы и Кристофера Хси из Университета Чикаго, мы тратим настолько много времени в поисках различных вариантов, что это перевешивает любые преимущества дополнительного выбора.

Когда вы ищете дополнительные возможные варианты, установите для себя лимит времени, и удостоверьтесь, что вы не занимаетесь прокрастинацией, чтобы избежать принятия решения.

Мы переоцениваем то, как часто люди действуют исходя из лучшей информации

Люди склонны имитировать решения других, даже тогда, когда у них есть отличающаяся информация.

Мэтью Рабин, бихевиоральный экономист из Беркли, развил эту концепцию - её эффект может быть весьма силён и вести нас к принятию неверных решений, потому что мы переоцениваем, как много людей действует исходя из более точной личной информации, и недооцениваем, как часто они просто следуют за решениями других.

Не принимайте решения других людей за реальную информацию.

"Подтверждающая предрасположенность" делает нас самоуверенными по ошибочным причинам

Когда им предоставляется неточная информация, люди склонны интерпретировать её так, чтобы она подтверждала то, что они уже знают или чего хотят. Эта "подтверждающая предрасположенность" на самом деле делает людей чрезмерно уверенными во своих решениях, хотя для этого нет никаких реальных причин.

Если вы чувствуете предрасположенность к определённому выбору, потому что он более прост или более знаком вам, удостоверьтесь, что вы не подгоняете противоречащую информацию под свои взгляды.

Заслуживающие доверия люди склонны доверять другим, даже когда не следует этого делать

В силу принципа "ложного консенсуса" мы склонны думать, что бы мы сделали в данной ситуации, когда решаем, доверять ли нам другому человеку.

Эта точка зрения достаточно устойчива и сопротивляется фактам, даже если мы получаем информацию, которая ей противоречит. Если вы чрезвычайно надёжный человек, удостоверьтесь, что вы не распространяете свои качества на тех, кто, возможно, этого вовсе не заслуживает.

Информационная перегрузка может скрывать от нас наиболее важные факты

Информационная перегрузка может захлёстывать нас с головой.

В наше время получить огромное количество информации настолько просто, что нам становится трудно выделить из неё важные и релевантные факты. Сфокусируйтесь на важной информации, а не на увеличении её количества.

Наш разум продолжает обдумывать сложные решения, пока мы спим

Исследование, проведённое Маартеном Босом, показало, что когда дело касается сложных решений, иногда лучше позволить нашему подсознанию взять на себя часть нагрузки.

Активный процесс взвешивания сложных решений продолжается даже тогда, когда наш ум целенаправленно не сфокусирован на задаче, что может вести к лучшим решениям. Чтобы добиться этого, вам следует отвлечь свой сознательный ум сном или работой над чем-нибудь другим.

Взгляд с чужой точки зрения помогает нам принимать более мудрые решения

Исследование, проведённое Талом Эйялом из Университета Бен Гуриона и Николасом Эпли из Университета Чикаго, показало, что люди оценивают себя совершенно иначе, нежели другие, что мешает нам принимать точки зрения других людей.

Люди оценивают себя во множестве подробностей, на более микроскопическом уровне, но смотрят на других гораздо более обобщённо. Они смотрят на себя в долговременной перспективе, а на других людей - в краткосрочной. Переключая этот механизм тогда, когда вы смотрите на чужую точку зрения, вы можете добиться лучшего понимания их реакции на конкретное решение.

Регулярная оценка вероятностей различных исходов увеличивает ваше понимание риска

Исследование, упоминаемое в "Wall Street Journal" показало, что предсказатели погоды имеют самый высокий уровень чувства риска из всех когда-либо зафиксированных. Предсказатели вынуждены постоянно оценивать вероятности и процентные соотношения, они также получают частую обратную связь, что помогает им быть более реалистичными с их предсказаниями.

Не бойтесь оценить что-либо по своей внутренней шкале и получить обратную связь.

Закрыв глаза, вы можете прийти к более этичному решению

Сталкиваясь со сложным решением, люди часто на мгновение закрывают глаза, чтобы сфокусироваться. Судя по данным исследователей, это действительно имеет реальный положительный эффект на принятие решений.

Исследование, проведённое Юджином Карузо из Университета Чикаго и Франческой Джино из Гарварда, показало, что при закрывании глаз происходит усиление ментальной симуляции решения, что даёт нам возможность более позитивно реагировать на этические решения, более негативно - на неэтичные, и предпринимать менее меркантильные действия.

Даже рациональные люди часто верят в "полосу везения"

Ошибочная вера в "счастливую руку" ведёт людей к переоценке силы "полосы удач", касается ли это спорта, финансов, или азартных игр.

Это одна из причин, почему люди часто выбирают активно управляемые фонды, даже не смотря на тот факт, что они менее выгодны в долгосрочной перспективе. Бихевиоральный экономист Мэтью Рабин обнаружил, что люди недооценивают короткие позиции, но переоценивают длинные.

Когда дела идут хорошо - будьте особенно бдительны.

Маленькая награда может помочь принять тяжёлое решения

Когда вы принимаете сложное решение, например - вложить ли деньги в краткосрочный, но менее прибыльный опцион, или в более долгосрочный, но более выгодный, вам будет проще сделать выбор в пользу долгосрочного решения, если вы дадите себе маленькую часть награды за него вперёд.

Мы верим, что наши текущие вкусы никогда не изменятся

Когда мы размышляем о будущем, мы имеем склонность брать то, что происходит в настоящем, и растягивать это за пределы разумного.

Подобный эффект может привести к плохим долгосрочным решениям, мы начинаем потреблять слишком много в ранние годы нашей жизни, формируем плохие привычки, и сохраняем меньше.

Подумайте о том, какие ваши привычки могут быть вредны для вашего будущего.

Многие люди неправильно пытаются встать на точку зрения других

Исследователи из Университета Чикаго описали три барьера, которые мешают нам точно представлять, что думают другие:

Вам следует делать это активно. Иногда это происходит подсознательно, но чаще всего требует некоторых усилий.

Выход за пределы собственной точки зрения достаточно труден, поэтому большинство людей избегают этого.

Избегайте стереотипов и слухов, которые могут извратить ваше представление о других.

Подсознательные стереотипы влияют на то, как мы воспринимаем других и действуем в их отношении

Даже если мы осведомлены о стереотипах, мы иногда становимся их жертвами.

Недавнее исследование показало, что люди воспринимают людей с бритыми головами как более мощных, доминантных и сильных, частично потому, что мы ассоциируем лысую голову с маскулинностью и возрастом, а обе эти вещи в нашем сознании ассоциируются с силой.

Всегда исследуйте свои предположения. Основаны ли они на фактах или на стереотипах?

Наше тело подсказывает нам, когда мы собираемся принять поспешное решение

Наше тело имеет физическую реакцию на панику и стресс. У нас подскакивает уровень адреналина, мы начинаем дышать чаще, чувствуем напряжение в определённых частях тела.

В таких ситуациях мы склонны выносить быстрые суждения, которые могут оказаться неверными. Когда вы замечаете, что ваше тело испытывает подобные ощущения, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, и сделайте небольшую паузу, чтобы обдумать ваше следующее действие.

Слепое доверие полученной информации также вредно, как и её игнорирование

Большие объёмы данных оказались революционными для многих отраслей индустрии. Новые источники и множество аналитической информации говорит нам о предпочтениях покупателей и их действиях больше, чем когда-либо.

Но слепое принятие информации на веру столь же ошибочно, как и её игнорирование.

Лучшее отношение - это то, что называется "осведомлённым скептицизмом". Знайте то, что сообщают вам данные, но доверяйте своему собственному суждению.

Принятие расплывчатых решений может вести к лучшим результатам

Когда мы принимаем решения, мы часто испытываем желание разделить вещи на чёрные и белые, правильные и неправильные, и вообще быть предельно точными.

Эта потребность в стопроцентной точности может приводить к потере времени и излишним решениям. Иногда проще определить, как подобраться поближе к цели, чем понять как попасть в самое яблочко.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook