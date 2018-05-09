Ганс Аспергер: История детского психолога, который сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны

Документы, недавно опубликованные австрийским историком медицины, раскрывают неприглядную правду: психолог, известный своими исследованиями детского аутизма, отправил многих детей в печально известную нацистскую клинику Am Spiegelgrund (Ам Шпигельгрунд).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на MixStuff, Ганс Аспергер открыл одноимённый синдром, однако тот факт, что он сотрудничал с Третьим Рейхом, снова поднял вопрос о том, стоит ли использовать это название в медицинской практике и является ли этот синдром отдельным заболеванием.

Разрешая споры по поводу возможных связей между Аспергером и евгенической программой национал-социалистов во время Второй мировой войны, историк Хервиг Чех из Венского медицинского университета предоставил убедительные доказательства, основанные на словах самого Аспергера.

"Существующая литература на эту тему имеет тенденцию преуменьшать и даже игнорировать любые связи Аспергера с нацистами, иногда утверждая даже, что он активно им сопротивлялся", - сообщает Чех.

"Однако, за некоторыми исключениями, эти суждения основаны на ограниченном числе источников".

Дети с социальными и коммуникационными трудностями были предметом многих исследований середины ХХ-го века. Благодаря этим исследованиям было открыто то, что мы сейчас называем расстройствами аутистического спектра (сокращённо РАС).

Исследование, в котором Аспергер выделил особенности задержки развития детей, с 1980-х годов станет использоваться для определения типа аутизма.

Это открытие долгое время считалось новаторским и мешало сопоставить образ уважаемого учёного и жуткую евгеническую программу нацистов, однако намёки на это всё-таки были.

"Имеются доказательства того, что он состоял в комитете, решавшем, жить ли детям или умереть", - говорит писатель и эксперт по аутизму Стив Сильберман.

С начала 1940-х годов детская клиника Am Spiegelgrund в Вене использовалась для эвтаназии людей, считавшихся недостойными жизни в соответствии с программой, которая позже будет называться Aktion T4.

И хотя не все дети, отправленные в эту клинику, столкнулись с такой ужасной судьбой, сотни погибли либо от рук медицинского персонала, либо из-за равнодушия.

Между тем, исторические документы, как правило, делали Аспергера непричастным ко всему, что происходило в клинике, порой изображая его ярым противником нацистов.

"Аспергер, похоже, вёл двойную жизнь, с одной стороны изображая из себя антинациста, а с другой - подписывая смертные приговоры и отправляя детей в Am Spiegelgrund", - говорит Сильберман.

Из-за спекуляций и отсутствия прямых доказательств остаётся неясным, какой именно смысл - если он вообще был - Аспергер вкладывал в свои действия.

В рамках почти десятилетнего исследования Хервигом Чехом были найдены деловые записи, политические суждения и личные заметки, написанные Аспергером, включая более тысячи записей, созданных в ключевой период с 1938 по 1944 год.

Качественный анализ библиотеки показал человека, разделяющего идеи нацистской партии, партии, которая открыто продвигала идеи о расовой чистоте и национальном здоровье, и даже "решила принять убийство детей в качестве одного из средств".

И пусть участие Аспергера было косвенным, как минимум один раз он сыграл ключевую роль в классификации детей, которые позже потеряли жизнь в убийственной евгенической программе.

Важно отметить, что пусть исследования Аспергера и служили жестоким целям, это не означает, что стоит игнорировать научную ценность его открытий.

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