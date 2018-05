Какие годы семейной жизни самые счастливые?

Как вы считаете, какие годы семейной жизни можно назвать самыми счастливыми? Возможно, это первые несколько лет вместе? Однако согласно результатам исследования, опубликованного в издании Social Networks and the Life Course, счастье приходит к тем, кто умеет ждать, передает Day.Az со ссылкой на MixStuff.

Супруги, прожившие вместе достаточно долго, признаются, что уровень удовлетворённости семейной жизнью слегка возрастает после 20 лет брака, или так называемой фарфоровой свадьбы. Авторы работы пришли к выводу, что в среднем в стабильных браках уровень семейного счастья остаётся примерно постоянной величиной и немного возрастает в более поздние годы супружества, причём в большей степени это касается мужчин.

Команда исследователей из Университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга проанализировала шесть блоков данных, собранных по результатам опроса супружеских пар, начиная с 1980 и заканчивая 2000 годом. Учёные оценивали взлёты и падения семейной жизни 2034 человек на основании таких показателей, как общая совместная активность (семейные обеды, шоппинг, дружеские визиты), уровень разногласий и удовлетворённости, а также продолжительность брака.

Неудивительно, что пары, чей брак окончился разводом, чаще сообщали о разладах и имели меньше совместных занятий. Некоторым сюрпризом, однако, стало, что несмотря на распространённое мнение, уровень удовлетворённости семейной жизнью оставался в среднем постоянным у супругов, прошедших вместе долгий путь, и начинал возрастать примерно после 20 лет брака. Эти выводы подкрепляются и другими работами, в которых сообщалось, что семейные пары чувствуют себя счастливее всего после 40 лет совместной жизни.

"Долгие годы, проведённые вместе, дают парам возможность ощутить близость и признание на более глубинном уровне. Возможно, играет роль и то, что дети уже выросли и разъехались", - подчёркивают авторы исследования.

Результаты исследования, однако, необходимо принимать с некоторыми оговорками. В частности, данные, собранные по результатам опросов, могут иметь некоторую долю необъективности. К тому же сбор данных начался в 1980 году, а окончился в 2000, а значит, исследование не затронуло последнее поколение. В наши дни получил большое распространение так называемый гражданский брак, а также имеют место другие, более причудливые формы семейной жизни.

И тем не менее, общая идея вызывает оптимистичные чувства. "Хотя в наши дни развод стал распространённым явлением, примерно половина браков заключается на всю жизнь и их изучение в долгосрочной перспективе воодушевляет исследователя, обещая уменьшение разногласий и возрастание семейного счастья", - заключают авторы.

Надо отметить, что оптимистичные прогнозы не имеют большого веса в научной и социальной литературе, посвящённой браку; скорее принято считать, что качество отношений со временем постепенно снижается.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook