История девушки, которая нашла способ инвестировать не хуже Уоррена Баффета

Когда Даниэль Таун поняла, что выдохлась и больше не в состоянии работать адвокатом, она начала думать, как бы ей побыстрее уволиться и, чем еще она может заняться, чтобы обеспечить себе достойную жизнь.

Day.Az со ссылкой на MixStuff представляет читателям историю девушки, которая нашла способ инвестировать не хуже Уоррена Баффета.

Ее отец известен как инвестор и автор двух книг по этой теме, поэтому с самого детства она была знакома с двумя известными правилами Уоррена Баффетта:

Зная эти правила, Даниэль, которой сейчас 36 лет, всю жизнь игнорировала их. И даже когда она решила уволиться, она и не думала, что именно фондовый рынок даст ей возможность в кратчайшие сроки расстаться с должностью, которая высасывала ее жизненные силы.

Даниэль попыталась сосредоточиться на накоплении своих наличных денег, но быстро поняла, что из-за инфляции деньги, накопленные на сберегательном счете, со временем потеряют ценность.

Она рассмотрела несколько других вариантов, но вскоре осознала, что лучшего выбора, чем начать инвестировать, не было. Она позвонила своему отцу и с его помощью начала все глубже вникать в правило № 1 Баффетта.

Отец учил ее: "Покупай акции замечательной компании лишь тогда, когда ты уверена, что они будут стоить дороже через 10 лет. С такой уверенностью, даже если цены на акции снизятся, тебя не слишком это будет волновать, и ты со своей компанией устоишь перед трудностями и дождешься нового подъема цен, и, в идеале, тебе никогда не придется продавать акции своей компании".

Короче говоря, ищите компании, которые со временем станут более ценными и держитесь за них.

Это стратегией Баффетт пользуется время от времени. В 1972 вместе со своим давним партнером по бизнесу Чарли Мангером он приобрел компанию See's Candies и потратил более $1 млрд на акции Coca-Cola в 1988 году - это было выгодным вложением, как оказалось, и сегодня он по-прежнему владеет акциями этих компаний.

Принимая решение о том, следует ли инвестировать в компанию, Баффетт и его партнеры следуют нескольким простым рекомендациям, например, они пытаются определить, как долго компания может продержаться на рынке.

Даниэль провела год, работая со своим отцом, изучая стратегию стоимостного инвестирования, и решая, в какие компании она хочет вложить деньги. Она детально рассказала об этом в своей новой книге.

Даниэль не спеша изучает заинтересовавшую ее компанию, прежде чем вкладывать деньги. "Инвестирование для меня - это практика, такая же как йога, медитация или теннисная тренировка", - говорит она. "Это то, что вам нравится делать, и то, что вы хотите улучшить со временем, без конкретной конечной цели, которую вы собираетесь достичь".

Она читает The Wall Street Journal, настраивает оповещения Google, сообщающие ей о компаниях, которые ее интересуют, и следует 4 принципам инвестирования Чарли Мангера при взвешивании плюсов и минусов.

Спустя несколько месяцев она решила купить акции компании Whole Foods. И затем, когда компания была куплена Amazon, она решила обналичить деньги. "Несмотря на желание "никогда не продавать", продажи - неотъемлемая часть практики, связанной с инвестициями" - пишет она.

Хотя она описала этот опыт как "срыв", она заработала 41% прибыли от инвестиций. "Это было отличное начало, - пишет она. "Теперь самое время вернуться к изучению компаний и поискам моей следующей перспективной компании. Мне действительно нравится такая практика".

Если вы не собираетесь тратить время на изучение стратегии стоимостного инвестирования, как это делала Даниэль, то вы должны инвестировать в недорогой индексный фонд. Особенно это выгодно для накопительных пенсий.

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