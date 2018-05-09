10 иностранных слов и их забавные буквальные значения

Каждый, кто изучал иностранные языки, знает, что приложения по автоматическому переводу текста пусть и полезны, но порой выдают такие хитрые словесные конструкции, что просто диву даёшься. Некоторые слова и фразы в иностранных языках, будучи переведёнными дословно, сразу бросаются в глаза своей странностью и нелогичностью.

С другой стороны, буквальные переводы, если они сделаны правильно, могут помочь изучающим язык понять происхождение слова и дать представление о том, как разные культуры воспринимают различные объекты. И в этой статье Day.Az со ссылкой на MixStuff представляет подборку 10 самых интересных и необычных дословных переводов иностранных слов.

CHUỘT TÚI// Крыса с карманом

Значение: Кенгуру

Язык: Вьетнамский

Многие из названий животных во вьетнамском языке звучат так, будто группа комиков пришла в зоопарк и начала описывать животных так, как они их видят. Например, акула это "толстая рыба", скунс - "вонючая лиса", а бабуин - "обезьяна с головой собаки", то есть, если верить описанию, некое жутковатое существо, с которым вы вряд ли захотели бы повстречаться.

SMÖRGÅS// Масляный гусь

Значение: Бутерброд

Язык: Шведский

Дословно слово gås переводится как гусь, однако в этимологическом словаре можно найти и второе значение: "кусок масла". Smör, как ни странно, тоже означает масло, и получается, что в дословном переводе smörgås будет означать то ли "масляный гусь", то ли "масло масляное". Однако каким-то чудесным образом это означает бутерброд.

PAPIER VAMPIER// Бумажный вампир

Значение: Степлер

Язык: Африкаанс

В языке африкаанс вообще есть немало слов, которые оказываются достаточно забавными, если их дословно переводить на русский. Так, попкорн это "прыгающая кукуруза", хамелеон - "мягко шагающий", а "муха-на-плече" означает надоеду или непрошеного советчика.

DIAN NAO// Электрический мозг

Значение: Компьютер

Язык: Мандаринский диалект китайского

Китайский язык построен по совершенно другому принципу, чем европейские языки - каждый символ в нём обозначает какое-то слово. И вот, вместо того, чтобы изобрести новый иероглиф для обозначения компьютера, китайцы просто объединили два старых - и получился электрический мозг.

BERGMAL// Язык гор

Значение: Эхо

Язык: Исландский

Как поэтично объясняют сами исландцы значение своего слова: "эхо обычно отражается от скал и стен так, будто это их средство общения, их особый язык".

SCHLAGZEUG// Вещь для ударов

Значение: Барабан

Язык: Немецкий

В немецком языке слово zeug (вещь) изначально означало что-то, что можно использовать, иными словами инструмент. Теперь оно встречается в обозначении множества предметов, например самолёт - flugzeug (летающая вещь), зажигалка - feuerzeug (огненная вещь), или игрушка - spielzeug (вещь для игр).

GAESALAPPIR // Гусиные лапки

Значение: Кавычки

Язык: Исландский

И снова исландский. У жителей этой страны, похоже, весьма своеобразный взгляд на мир - взять хотя бы то, что плаценту они называют "утробный пирог", а женитьбу "покупка невесты".

AIN HTAUNG // Домашняя тюрьма

Значение: Женитьба, замужество

Язык: Бирманский

Исландцы не единственные, кто так неприязненно отзывается о браке - по крайней мере, если судить по дословному переводу. Бирманский глагол htaung в словосочетании ain htaung (заключить брак) используется в том же самом смысле, что и в словосочетании htaung kya, которое можно перевести как "попасть в тюрьму".

STOFZUIGER // Пылесос

Значение: Пылесос

Язык: Датский

Датчане, похоже, солидарны с русскими в том, что основное назначение пылесоса - засасывать пыль, вот и назвали его соответствующе. Однако можно только удивляться, почему в их языке яичница это "зеркальное яйцо", шланг это "садовая змея", а енот - "моющийся медведь".

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