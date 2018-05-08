Астрономы назвали Плутон планетой

Астробиолог Дэвид Гринспун (David Grinspoon) и исследователь Алан Штерн (Alan Stern), работающий в программе New Horizons, считают, что Плутон является планетой. Их мнение приводит The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, планетой является любое небесное тело с характерными геологическими и климатическими особенностями, в том числе крупные естественные спутники планет, например, Титан (спутник Сатурна), который больше Меркурия. К этому же типу можно отнести космический объект, который обладает достаточной гравитацией, чтобы иметь шарообразную форму, и состоит из твердых пород, льда или газа. Этот критерий позволяет отличить планету от малых тел Солнечной системы, включая кометы и астероиды.

Исследователи критикуют решение, принятое на конференции Международного астрономического союза в 2006 году, когда ученые пересмотрели определение "планета", решив относить к этому классу объект, вращающийся вокруг Солнца и способный очистить окрестности своей орбиты от более мелких тел. Гринспун и Штерн считают, что в результате статуса "планеты" лишаются не только экзопланеты, но даже и Земля в первые 500 миллионов лет своего существования.

По заключению союза, карликовая планета не является планетой. Однако Гринспурн и Штерн подчеркивают, что Плутон относится к карликовым планетам подобно Солнцу, которое является карликовой звездой. Ученые отстаивают мнение, что определение "планета" должно быть основано на геофизических особенностях космического тела, а вовсе не на его орбитальных характеристиках.