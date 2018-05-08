Компания Warner Bros. анонсировала выход «Шерлок Холмс-3»

Как передает Day.Az со ссылкой на afisha.ru, компания Warner Bros. анонсировала дату выхода третьего фильма "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Картина стартует в прокате 3 декабря 2020 года.

Сценаристом ленты выступит Крис Бранкато, ранее работавший над сериалами "Нарко", "Ганнибал" и "Секретные материалы". Имя режиссера будет объявлено позднее.

Первый фильм серии "Шерлок Холмс" был выпущен в 2009 году, через два года вышел сиквел "Шерлок Холмс: Игра теней". Обе ленты, собравшие в мировом прокате 545 млн долларов, снял Гай Ричи.

Известно лишь, что действие сиквела развернется спустя девять лет после событий второго фильма.