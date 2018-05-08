Японский кикбоксер отправил соперника в нокдаун «сумасшедшим» ударом - ВИДЕО

Японский 19-летний кикбоксер Теншин Нацукава нанес сопернику удар ногой в падении с разворота на турнире RIZIN 10 и привлек внимание пользователей сети. Видео поединка размещено на Youtube-канале бойцовского клуба RIZIN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нацукава выступал в специальном поединке по правилам кикбоксинга (в весовой категории до 58 килограммов) на турнире бойцовской федерации RIZIN 6 мая. Японец одержал победу над соотечественником Юсакой Накамурой техническим нокаутом во втором раунде. Удар ногой в падении с разворота в первом раунде помог Нацукаве отправить соперника в нокдаун и привлек к японцу внимание болельщиков со всего мира.

"Теншин Нацукава явно играет в приставку. Зацени этот удар "раскат грома"", - написал в своем Twitter блогер Брэд Хэнниган, обратившись к журналисту и комментатору Абсолюнтого бойцовского чемпионата Джо Рогану.

"Я замедлил этот сумасшедший удар Теншина и до сих пор не соображу, как это вообще возможно", - написал пользователь Josh Sanchez.

"Теншин - инопланетянин", - прокомментировал удар пользователь Jolassanda.

В MMA Нацукава провел четыре поединка и не потерпел ни одного поражения. В кикбоксинге японец также не проигрывал, имея в своем активе 26 побед.

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