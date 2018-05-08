Врачи помогли американке, которая годами высмаркивала мозг

Американские нейрохирурги прооперировали пациентку, у которой из носа текла спинномозговая жидкость. Другие врачи годами списывали ее состояние на аллергический насморк, сообщается на странице клиники на Фейсбуке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в 2013 Кендра Джексон попала в автомобильную аварию, при которой ударилась лицом о приборную панель. Впоследствии у нее начался хронический насморк, появились сильные головные боли и проблемы со сном. Долгое время врачи списывали насморк на аллергию, и лишь один из отоларингологов выяснил, что из носа Кендры течет не слизь, а спинномозговая жидкость.

В сутки женщина теряла до 240 мл спинномозговой жидкости (ликвора) - почти половину от производимого спинным мозгом объема. Ликворея - истечение ликвора из носа - далеко не сразу приводит к серьезным заболеваниям и может продолжаться годами. В числе опасных осложнений ликвореи - бактериальный менингит.

Нейрохирурги нашли источник "протечки" - крошечное отверстие между черепом пациентки и ноздрями. Они избавились от него с помощью жировой ткани самой Джексон. Врачи рассчитывают, что женщина полностью поправится.

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