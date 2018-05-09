Точный гороскоп на среду

Сегодня гороскоп очень благоприятен для творческих находок и любви, но не очень хорош для повседневной рутинной работы. В этот день невинный комплимент может растопить вам сердце и заставить поверить в невозможное, а безобидная шутка или замечание - вызвать целую бурю негодования. Конечно, такие эмоциональные качели могут добавить в отношения остроты, однако при этом не забывайте вовремя останавливаться, чтобы потом не пожалеть об опрометчивых поступках. И еще: идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.

Овен

Сегодня весь день Овен способен ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Овну стоит принять ситуацию, как есть: его организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Овен с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Телец

Сегодня - день, когда в любых делах Телец может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск - благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Тельца, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Телец может рассчитывать на выигрыш.

Близнецы

День наделяет Близнецов огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, они имеют все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное - не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Сегодня секрет успеха Близнецов прост: он кроется в их умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Рак

Склонные к риску и здоровым авантюрам Раки могут торжествовать - это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Ракам, которые уже решились на это, и начать действовать для них - лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Лев

В делах Льва наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Лев сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Дева

Деве может неожиданно представиться счастливая возможность, которую она ждала уже давно! Благодаря ей она способна осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Деву, что счастливый шанс не будет привлекать к себе ее внимание и бить во все колокола. Дева должна внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе она пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Весы

Вполне вероятно, что сегодня в течение дня Весам придется заниматься совсем не свойственными им делами. Возможно, им будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Весам сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне их компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Весов и может даже показаться им забавным.

Скорпион

Сегодня благоприятный день для того, чтобы Скорпион посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня! Если же плана нет, Скорпиону стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий - может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Стрелец

В делах Стрельцу может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление - иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее - с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Стрельца будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

Козерог

Козерога ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Козерогу придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Водолей

Водолею может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Водолея могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Рыбы

В течение дня планы Рыб способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от них причинам, а может, в этом будут виноваты они сами. Так или иначе, ситуация потребует от них приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Рыбам сегодня это удастся, они любые перемены сумеют обернуть к своей пользе! Главное - не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

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