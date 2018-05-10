Главные тайны истории СССР

70-летний период существования Советского Союза оставил нам в наследство множество неоднозначных событий. На некоторые из них история пролила свет, но часть все еще вызывают ожесточенную полемику. Day.Az со ссылкой на Рамблер раскажет о главных тайнах СССР.

Как появилось название СССР?

Еще в 1913 году Ленин мечтал о "громадном историческом шаге от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран". В первые годы после крушения империи вопрос о таком единстве встал особенно остро. Сталин предлагал образовавшиеся после революции независимые республики включить в состав РСФСР на правах автономии, Ленин же, напротив, проявляя "национальный либерализм", призывал к федерации равноправных республик.

30 декабря 1922 года в Москве состоялся I Всесоюзный съезд Советов, который опираясь на ленинский вариант принял декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик, включавшего в себя РСФСР, УССР, БССР и Закавказскую СФСР.

Интересно, что формально за каждой из республик согласно Конституции сохранилось право выхода из состава СССР, они также могли самостоятельно вступать в дипломатические отношения с иностранными государствами.

Кто финансировал индустриализацию?

Руководство СССР только восстановившее разрушенное хозяйство ставило задачу догнать ушедшие вперед страны Запада. Для этого требовалась ускоренная индустриализация, на которую нужны были немалые средства.

В 1928 году Сталин одобрил форсированный подход, предполагавший за две пятилетки ликвидировать отставание. Издержки экономического чуда должно было оплатить крестьянство, но этого оказалось недостаточно.

Стране требовалась валюта, которую партийное руководство добывало различными способами, к примеру, продажей картин Эрмитажа. Но, по словам экономистов, были и другие источники. По мнению некоторых исследователей, главным источником индустриализации стали кредиты американских банкиров, рассчитывавших впоследствии на создание в Крыму Еврейской республики.

Почему Сталин отказался от большевизма?

Вскоре после обретения единоличной власти Сталин отходит от революционных ценностей большевизма. Наглядным свидетельством этому является его борьба с "ленинской гвардией". Многие ориентиры, обозначенные Октябрьской революцией, оказались не достижимыми, а идеи - нежизнеспособными.

Так, коммунизм стал отдаленной перспективой, которую невозможно было реализовать без утверждения социализма. Претерпел изменение и большевистский лозунг "Вся власть Советам!". Сталин пришел к новой формуле, где социализм - это власть, сосредоточенная в одних руках.

Идеи интернационализма теперь сменяет государственный патриотизм. Сталин способствует реабилитации исторических личностей и запрещает преследование верующих.

Историки разделяются во мнении о причинах отхода Сталина от большевистских лозунгов. По мнению одних, это вызвано желанием сплотить страну, другие это объясняют необходимостью смены политического курса.

Почему Сталин начал чистки в 1937 году?

"Большой террор" 1937-1938 гг. по-прежнему вызывает у историков и исследователей множество вопросов. Сегодня мало кто сомневается в причастности Сталина к "массовой чистке", мнения разнятся лишь при подсчете жертв. По некоторым данным, количество расстрелянных по политическим и уголовным делам может доходить до 1 млн человек.

Не сходятся мнения исследователей и по поводу причин массовых репрессий. Согласно историку Юрию Жукову, репрессии вызвало противостояние Сталина и региональных партийных органов, которые, боясь лишиться своих постов, препятствовали проведению выборов в Верховный Совет СССР. Но другой российский историк Алексей Тепляков уверен, что "Большой террор" был акцией спланированной и подготовленной Сталиным.

Для французского историка Николя Верта репрессии стали действием механизма "социальной инженерии", завершающим политику раскулачивания и депортаций. А немецкий эксперт Карл Шлёгель полагает, что "террор, инициированный верхушкой во имя великой цели избавиться от врагов, был с готовностью подхвачен и использован множеством структур и граждан для решения своих проблем".

Почему в первые месяцы войны мощная Красная Армия терпела поражения?

Начало Великой Отечественной войны для Красной Армии было катастрофическим. К 10 июля 1941 года РККА, по некоторым данным, потеряла около 850 тыс. человек. Историки причины поражений объясняют комплексом различных факторов, которые сложившись воедино и привели к катастрофе.

Особое место среди таких причин занимает дислокация советских войск, которая согласно сентябрьской версии 1940 года "Основ развертывания" была рассчитана не на оборону границ, а на превентивные удары по Германии. Разделенные на эшелоны формирования РККА благоприятствовали успешному продвижению немецких войск.

Последнее время большой акцент делается и на просчетах Генштаба, который пользовался устаревшей доктриной ведения войны. Некоторые исследователи, в частности, В. Соловьев и Ю. Киршин, находят и прямых виновников - Сталина, Жукова, Ворошилова, которые "не поняли содержание начального периода войны, допустили ошибки в планировании, в стратегическом развертывании, в определении направления главного удара немецких войск".

Почему Хрущев осудил культ личности Сталина?

25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС Хрущев выступил с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором подверг нещадной критике бывшего вождя. Сегодня многие историки в целом за верной, хотя и предвзятой оценкой личности Сталина усматривают не только желание восстановить историческую справедливость, но решить свои собственные задачи.

В частности, переложив всю ответственность на Сталина Хрущев в какой-то степени снимал с себя часть вины за участие в массовых репрессиях на Украине. "Обвинения, выдвинутые против Сталина, вкупе с реабилитацией жертв необоснованных казней, могли смягчить озлобленность населения", - пишет американский историк Гровер Ферр.

Но есть и другие гипотезы, по которым критика Сталина была оружием в борьбе с членами Президиума - Маленковым, Кагановичем, Молотовым, которые могли бы помешать воплощению в жизнь хрущевских планов по реорганизации госаппарата.

Почему Крым был отдан Украине?

Передача в 1954 году Крыма Украинской ССР стала резонансным событием, откликнувшимся через много лет. Сейчас акценты делаются не только на законности такой процедуры, но и на причинах подобного решения.

Мнения на этот счет разные: одни утверждают, что таким образом СССР избежал передачи Крыма под Еврейскую республику по "кредитной истории" с американскими банкирами, другие выдвигают предположение, что это был подарок Украине в честь празднования 300-летия Переяславской Рады.

В числе причин упоминаются неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства в степных районах полуострова и территориальная близость Крыма к Украине. Многими поддерживается версия, по которой "украинизация" Крыма должна была способствовать восстановлению разрушенного народного хозяйства.

Почему ввели войска в Афганистан?

Вопрос о целесообразности ввода советских войск в Афганистан стал подниматься уже в перестроечное время. Давалась и моральная оценка решению советского руководства, которое стоило жизни более чем 15 тыс. воинам-интернационалистам.

Сегодня уже очевидно, что наряду с декларируемым обоснованием ввода ограниченного контингента советских войск на территорию ДРА, как помощь "дружественному афганскому народу", существовала и другая, не менее веская причина.

Бывший начальник Управления нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов отмечал, что введение советских войск в Афганистан было объективной необходимостью, так как в стране активизировались действия США, в частности, были выдвинуты технические наблюдательные посты к южным границам СССР.

Почему Политбюро решилось на Перестройку?

СССР к середине 1980-х годов вплотную подошел к экономическому кризису. Разруха в сельском хозяйстве, хронический дефицит товаров и отсутствие развития промышленности требовали незамедлительных мер.

Известно, что реформы были разработаны по поручению Андропова, но инициировал их Горбачев. "Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться", - сказанное Горбачевым слово было подхвачено СМИ и быстро стало лозунгом новой идеологии.

Сегодня организаторов Перестройки обвиняют в том, что, осознанно или нет, затеянные ими преобразования привели к развалу Советского Союза. Некоторые исследователи утверждают, что реформы задумывались ради захвата собственности советской элитой. Но Сергей Кара-Мурза видит в победе Перестройки результат деятельности западных спецслужб. Сами идеологи Перестройки неоднократно заявляли, что реформы несли исключительно социально-экономический характер.

Кто стоял за путчем 1991 года?

На 20 августа 1991 года Горбачевым было намечено подписание Союзного договора, в котором предстояло обозначить новое положение советских республик. Но мероприятие сорвал путч. Заговорщики тогда основной причиной переворота называли необходимость сохранить СССР.

По заявлению ГКЧП, это делалось "в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии".

Но сегодня многие исследователи называют августовский переворот фарсом и основными режиссерами считают тех, кому был выгоден развал страны. Так, бывший член Правительства РФ Михаил Полторанин утверждает, что "путч 1991 года был разыгран Борисом Ельциным вместе с Михаилом Горбачевым".

Впрочем часть исследователей по-прежнему считает, что целью ГКЧП был захват власти, для чего они хотели "свергнуть Горбачёва" и "не допустить к власти Ельцина".