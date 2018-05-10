Актрисы, блестяще игравшие мужские роли

Вам никогда не хотелось хоть на несколько часов "примерить" на себя жизнь другого человека? Понять, что он чувствует, о чем мечтает, о чем переживает, узнать его мысли... Когда говорят: "представь себя на его (ее) месте", мы понимаем, что сделать это в полном смысле этого слова, увы, невозможно.

Однако прожить чужую жизнь вполне по плечу актерам. И не одну жизнь. И не только человека своего же пола.

Некоторым актрисам тяжело даются даже женские роли, поэтому мы с трудом представляем, каково это - перевоплощаться с людей противоположного пола. Однако героиням следующей подборки это удалось. Причем удалось великолепно! Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет актрис, блестяще сыгравших мужские роли:

1/5 Мерил Стрип не зря называют лучшей актрисой современности. Оскаровской рекордсменке под силу абсолютно любые роли, в том числе и мужские. Например, в мини-сериале "Ангелы в Америке" она сыграла сразу четырех персонажей, среди которых оказался престарелый раввин. Узнать актрису в этом образе практически невозможно.

Фото: Кадр из сериала "Ангелы в Америке"

2/5 Вупи Голдберг дама бесстрашная: не так давно мы уже писали о том, что ради крутых ролей она добавляла себе возраст. И, как ни странно, оно того стоило! Не соври Вупи однажды продюсерам, мы бы так и не узнали, как выглядит темнокожая актриса в образе белого мужчины в летах. Спойлер: очень даже ничего.

Фото: Кадр из фильма "Компаньон"

3/5 Анджелина Джоли когда-то жила по принципу "в этой жизни нужно попробовать все". Наверное поэтому актриса согласилась сыграть офицера в боевике "Солт". В принципе, на эту роль запросто можно было утвердить брата Энджи - Джеймса. Ведь в гриме Джоли выглядит точь в точь как он.

Фото: Кадр из фильма "Солт"

4/5 А вот Кейт Бланшетт повезло: ей довелось играть самого Боба Дилана. Причем выбор женщины на главную роль сильно удивил поклонников легендарного музыканта. "Он - абсолютно андрогинное существо, и люди могут лучше понять странности Дилана, видя, что его играет женщина", - объяснила Кейт свое участие в проекте.

Фото: Кадр из фильма "Меня там нет"

5/5 Гленн Клоуз играла мужчину не единожды. Впервые в роли человека противоположного пола зрители увидели ее в 1991 году в одном из эпизодов фильма "Капитан Крюк". Тогда актрисе досталась роль пирата. Однако зрителям сильнее запомнился другой ее персонаж - главный герой в фильме "Таинственный Альберт Ноббс". Эта роль раскрыла Гленн с другой стороны и принесла номинацию на "Оскар".

Фото: Кадр из фильма "Таинственный Альберт Ноббс"

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