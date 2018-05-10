Каких кинозвезд не узнать на детских фото - ВИДЕО
Перелистывая фотоальбомы, мы порой удивляемся, насколько сильно меняются люди. Из пухлощёкого сорванца вырастает эффектный мужчина, а веснушчатая девочка в брекетах превращается в ослепительную красавицу. Подобные трансформации происходят не только с обычными людьми, но и со звёздами. Хотите увидеть, как выглядели знаменитости в детстве? Day.Az со ссылкой на Рамблер покажет, как преобразились некоторые звезды Голливуда.
1. Арнольд Шварценеггер до превращения в бодибилдера был обычным худощавым подростком.
2. Марго Робби, которую сегодня называют секс-символом, в подростковом возрасте была невзрачной брюнеткой в очках.
3. Вин Дизель, играющий брутальных персонажей, когда-то обладал густой шевелюрой и был малозаметным юношей.
4. Меган Фокс - типичный пример того, как гадкий утёнок становится восхитительным лебедем.
5. Джордж Клуни неоднократно признавался самым красивым мужчиной. Но, если судить по его детским снимкам, вряд ли кто-то предсказывал ему такое будущее.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
Австралия создала собственное космическое агентство
За кулисами Евровидения-2018 - ФОТО
Тест: что вы знаете о Великой Отечественной войне
Канны 2018: 10 фильмов, которые стоит посмотреть
Azərbaycanda ət ucuzlaşdı - VİDEO
-
9 Май 09:41 17 865
-
9 Май 14:17 8 350
-
9 Май 12:40 5 624
-
9 Май 13:11 5 300
-
9 Май 09:28 3 509