Каких кинозвезд не узнать на детских фото - ВИДЕО

Перелистывая фотоальбомы, мы порой удивляемся, насколько сильно меняются люди. Из пухлощёкого сорванца вырастает эффектный мужчина, а веснушчатая девочка в брекетах превращается в ослепительную красавицу. Подобные трансформации происходят не только с обычными людьми, но и со звёздами. Хотите увидеть, как выглядели знаменитости в детстве? Day.Az со ссылкой на Рамблер покажет, как преобразились некоторые звезды Голливуда.

1. Арнольд Шварценеггер до превращения в бодибилдера был обычным худощавым подростком.

2. Марго Робби, которую сегодня называют секс-символом, в подростковом возрасте была невзрачной брюнеткой в очках.

3. Вин Дизель, играющий брутальных персонажей, когда-то обладал густой шевелюрой и был малозаметным юношей.

4. Меган Фокс - типичный пример того, как гадкий утёнок становится восхитительным лебедем.

5. Джордж Клуни неоднократно признавался самым красивым мужчиной. Но, если судить по его детским снимкам, вряд ли кто-то предсказывал ему такое будущее.

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