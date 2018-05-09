Тест: что вы знаете о Великой Отечественной войне
9 мая 2018 13:29 621
Великая Отечественная война стала трагедией для всех народов СССР. До сих пор не установлены имена всех погибших и ведутся споры о том, сколько всего их было. Многие факты становятся предметом научных споров и политических спекуляций.
Несмотря на всю противоречивость, историю важно знать, и Day.Az со ссылкой на Рамблер предлагает пройти простой тест на знание основных событий Великой Отечественной войны.
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