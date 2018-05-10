4 самых странных математических открытия

Математику не зря называют "царицей наук". Дело в том, что ее можно с успехом применять практически во всех сферах нашей жизни. Даже там, где использование каких-либо математических выкладок кажется странным. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет результаты некоторых математических исследований последних лет.

Прогрессия для вампиров

В 2006 году вышла научная работа Костаса Эфтимиу и Соганга Ганди, в которой математическим путем доказывалось, что вампиры не могут существовать, поскольку если бы это было так, то их число постоянно бы росло в геометрической прогрессии в результате укусов людей упырями. В таком случае, подсчитали исследователи, к настоящему времени мы все уже стали бы вурдалаками...

К тому же выводу пришли и авторы исследования, опубликованного в 2013 году в журнале "Applied Mathematical Sciences". Они попытались просчитать возможную динамику популяции вампиров на основе известной математической модели Лотки-Вольтерры с применением система из двух линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Задав соответствующие начальные условия, определяющие число вампиров и укушенных ими жертв на тот или иной момент времени, ученые выяснили, что феномен вампиризма если и существует, то, скорее всего, не так уж распространен.

Формула заговора

Британскому писателю и ученому Дэвиду Граймсу, в свою очередь, удалось доказать, что "теории заговоров" научного или медицинского характера не могли бы просуществовать длительное время, так как в них должно быть посвящено огромное число людей.

Граймс использовал для расчетов так называемое распределение Пуассона, с помощью которого можно спрогнозировать вероятность тех или иных событий за определенный промежуток времени. Таким образом ему удалось разработать математическую формулу для четырех самых популярных теорий заговоров: "лунного заговора", "климатгейта", а также "медицинских" заговоров, в ходе которых будто бы держатся в тайне существование универсального средства от рака и опасность прививок.

Получилось, что в самом начале существования заговора шансы на утечку информации составляют в среднем четыре на миллион, считает Граймс. Но ведь для самого осуществления заговора требуется колоссальное количество участников. Если в случае с прививками можно ограничиться 20 000 "посвященных", то в "лунном" и "раковом" заговорах число участников должно составлять не менее 400-700 000.

Чтобы заговор осуществился, количество его участников, по мнению Граймса, должно быть крайне ограничено. Так, если число заговорщиков равно 2,5 тысячи, такой "проект" проживет максимум пять лет. Чтобы он продержался хотя бы десятилетие, команда должна состоять самое большее из 1125 участников. Выходит, что глобальные заговоры в области науки или медицины практически неосуществимы.

"Лестница" для маньяков

Сотрудники университета штата Калифорния (Лос-Анджелес) Михаил Симкин и Ввани Ройчоудхури сделали открытие, свидетельствующее о том, что поведение серийных убийц также можно математически спрогнозировать.

Например, периоды, когда совершал свои преступления советский маньяк Андрей Чикатило, вполне укладываются в известный математический график "чертова лестница". Он представлен как лестница со ступенями разной длины, высота которых постепенно возрастает от нуля к единице. Так и число убийств, совершенных маньяком, росло, а промежутки между ними сокращались в соответствии с принципами "чертовой лестницы"... Вероятно, считают Симкин и Ройчоудхури, данная математическая функция применима и к другим серийным убийцам.

Прогнозы для фильмов

А исследователями японского университета Тоттори разработана математическая модель, на основе которой можно рассчитать кассовые сборы с кинокартин. За исходные данные при этом берутся средства, потраченные на рекламу, и число упоминаний о фильме в Интернете. Дело в том, что количество как позитивных, так и негативных отзывов может напрямую повлиять на решение пользователей Сети, смотреть картину или нет.

В то же время ученые проанализировали суточные расходы на рекламу для 25 фильмов, которые демонстрировали в кинотеатрах Японии. Они учитывали количество денежных средств, потраченных на продвижение картины в течение двух месяцев до того, как она выходила в прокат, и трех месяцев после начала показа. Как выяснилось, сама по себе реклама не слишком сильно влияла на будущий кассовый успех фильма, но если в довершение к официальному пиару картина еще и активно обсуждалась в Интернете, прогноз получался более точным.

Как считает один из исследователей, Акира Ишии, модель, предложенная им и его коллегами, может принести реальную экономическую пользу кинокомпаниям, способствуя более рациональному распределению рекламных бюджетов.