Ученые выяснили, как пафосные автомобили могут помешать отношениям

Мужчины, которые пытаются продемонстрировать свой статус с помощью пафосного автомобиля, не воспринимаются как люди, готовые к серьезным отношениям, ни мужчинами, ни женщинами. К такому выводу пришли супруги-ученые Джессика (Университет Буффало) и Дэниел Крюгер (Университет Мичигана). Результаты их работы опубликованы в журнале Evolutionary Psychological Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В исследовании принимали участие 233 человека обоих полов. Им предстояло оценить два образа - "бережливого Дэна" и "показушника Дэйва". Дэн в рамках обозначенного Крюгерами сценария купил новую практичную машину, Дэйв - подержанную, плюс потратился на краску, большие колеса и дорогую стереосистему. Оба заплатили за автомобили одну и ту же сумму - около 20 тысяч долларов.

Участники оценивали их по ряду аспектов, в том числе родительским навыкам, привлекательности и заинтересованности в отношениях.

В итоге за пункт, связанный с долгосрочными отношениями, Дэн получил 67 очков из 80, Дэйв - только 43. Большинство опрошенных уверены, что такие мужчины, как Дэйв, более склонны к беспорядочным половым связям и не вызывают доверия.

"Это контрастирует с представлениями о том, что мужчины, демонстрирующие свои средства, привлекательны для женщин, так как свидетельствуют об ожидаемых будущих инвестициях в партнера и тем более в ребенка", - отметила Джессика.

Участники показали интуитивное понимание того, что мужчины, вкладывающие средства в "рекламу" своих материальных благ, меньше ориентированы на долгосрочные серьезные отношения и не так готовы вкладываться в родительские обязанности, чем мужчины, рассматривающие все с практической точки зрения, пояснил Дэниел.