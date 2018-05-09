Австралия создала собственное космическое агентство
Правительство Австралии создало национальное космическое агентство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Правительство Австралии 8 мая 2018 года объявило о создании в рамках бюджета на 2018-2019 годы Австралийского космического агентства с текущим финансированием в 26 миллионов (австралийских - ред.) долларов (19,4 миллиона долларов США) в течение следующих четырех лет", - сообщается на сайте нового ведомства.
С 2019-2020 годах агентство получит доступ к еще 15 миллионам австралийских долларов (11,2 миллиона долларов США), которые оно сможет использовать для инвестирования в международные космические проекты.
Основными задачами агентства станут поддержка развития космической промышленности Австралии для обеспечения ее конкурентоспособности, координация работы предприятий космического сектора, взаимодействие с акционерами предприятий, в том числе органами власти разных уровней, а также помощь в осуществлении международного сотрудничества в космосе.
Ведомство приступит к работе с 1 июля 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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